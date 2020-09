Recomienda IMSS limpiar celulares para prevenir propagación del Covid-19

Escuchar Nota



A continuación el comunicado:

Elen el que recomienda a las personas limpiar constantemente sus telefónos móviles, para evitar así la propagación de bacterias y virus como el del COVID-19.La Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),para evitar la propagación de bacterias y virus causantes de enfermedades, como el COVID-19., pues se utilizan para realizar llamadas, mandar mensajes, revisar notificaciones y efectuar búsquedas en internet, razón por la cual se deben reforzar las medidas de higiene de estos aparatos, afirmó el director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57, Ángel Alejandro Dávila Manjarrez., pues en ellos se pueden transportar bacterias como la Escherichia Coli y la salmonela, entre otras; ya que utilizarlo mientras se usa el excusado, equivale a ir al baño y no lavarse las manos.Asimismo,, sin embargo, esta práctica se ha vuelto muy común y fomenta la contaminación y propagación de enfermedades, en su mayoría diarreicas, comentó el doctor Alejandro Dávila.Por lo anterior, es importante mantener una correcta higiene de manos, y complementarlo con la limpieza regular de teléfonos celulares, mediante los siguientes pasos: lavarse las manos; y apagar el teléfono móvil.Después,humedecido con alcohol isopropílico puro al 70 por ciento.También pueden usarse toallitas húmedas antibacteriales, pero evitar que éstas se introduzcan en los bordes y puertos.Debe limpiarse la funda protectora, y cuando ésta y el teléfono se encuentren totalmente secos, puede volverse a colocar y encender el mismo.Si el químico para desinfectar viene en presentación de aerosol, debe administrarse al paño y no de manera directa al equipo móvil; no es recomendable usar algodón o hisopos de algodón.Al finalizar la limpieza, debe realizarse de nuevo el lavado de manos, destacó el doctor Dávila Manjarrez; reiteró que es importante mantener una correcta higiene para evitar la propagación de virus y bacterias.Con información de XEU Noticias