Recomienda IMSS recalentar alimentos sin freír

Saltillos, Coah.- Recalentar los alimentos en aceite o manteca es un hábito que puede perjudicar la salud, sobre todo cuando se trata de comida que ya de por sí tiene grasa (como los tamales y la carne de puerco), por lo que se recomienda utilizar el comal sin aceite, el horno de la estufa, microondas o la técnica conocida como “baño María”.



La coordinadora de medicina familiar del hospital General de Zona No. 7, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, Coahuila, Dra. Diana Chávez Peñalosa, explicó que las grasas de origen animal son altamente perjudiciales para el organismo, por lo que es importante estar conscientes de la necesidad de llevar una sana alimentación.



Entre las principales recomendaciones destacó no exceder el consumo de carnes rojas y privilegiar el de carnes blancas, evitar los condimentos y los alimentos industrializados e ingerir abundantes ensaladas.



Exhortó a ser cautos con los recalentados, pues si bien las carnes blancas como el pavo y el bacalao son una excelente opción de alimentación, prácticamente pierden sus beneficios al freírlas una vez transcurrida la cena de año nuevo; lo mismo ocurre con los romeritos, acelgas y con cualquier tipo de alimento.



Las porciones no deben ser de tamaño superior a la palma de la mano y aún con esa premisa, se deben tener en cuenta las indicaciones del plato del bien comer, señaló.



El clásico ponche se convierte en un excelente antigripal gracias a la cantidad de cítricos que incluye en su preparación, sin embargo, también es conveniente no exceder las cantidades de azúcar, sobre todo en aquellas personas que padecen diabetes o hipertensión.



Otra sugerencia importante es masticar perfectamente los alimentos hasta pasarlo casi líquido para de esta forma poner a trabajar al cerebro, a fin de que mande la orden de la satisfacción.



Chávez Peñalosa recordó que el plato del bien comer indica que todas las proporciones se midan con la palma de la mano, de ahí el llamado a no exceder esa medida, para evitar posteriormente problemas de salud.