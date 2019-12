Recomienda Pronnif Coahuila vacaciones seguras para niñas y niños

Saltillo, Coah.- Para evitar acciones que pongan en riesgo la integridad de las niños, niñas y adolescentes en vacaciones decembrinas, la titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (Pronnif), María Leticia Sánchez Campos, exhortó a tener precaución para no caer en alguna omisión de cuidado.



“En estas vacaciones de Navidad y Año Nuevo es importante la unión familiar, por ello se recomienda realizar una serie de actividades donde se involucre a toda la familia; así mismo evitar los excesos y salvaguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes”, dijo la Procuradora.



Sánchez Campos sugirió que si las temperaturas son bajas, se puede convivir con juegos de mesa, éstos desarrollan destreza y enseñan a los hijos (as) a acatar reglas, además de desarrollar la perseverancia, paciencia, capacidad de concentración, planeación y toma de decisiones.



La Procuradora exhortó a todos los padres a no dejarlos solos en casa, ya que en años pasados fue un reporte muy recurrente.



Indicó que si los niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del hogar jugando, es de gran importancia sean supervisados por un adulto, de esta manera se evitarán accidentes y/o percances en la mayor medida posible.



“Si van a acudir a eventos masivos o a realizar compras, se debe fijar un punto de reunión en dado caso de extravío, y a los más pequeños etiquetar en su ropa el nombre completo, dirección y teléfono”, propuso la funcionaria.



Por último, destacó que en periodo de vacaciones las oficinas de la Pronnif en todo el estado permanecerán abiertas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, con personal de guardia para atender los casos relacionados con niños, niñas y adolescentes que se presenten en esta temporada.