Recomienda Salud proteger la piel de rayos solares

Con la finalidad de proteger la salud de la población, la Secretaría de Salud de Coahuila recomienda tomar medidas preventivas para el cuidado de la piel en temporada de calor.El Secretario de Salud en la entidad, Roberto Bernal Gómez, indicó que durante esta época la piel está más expuesta a sufrir daños, como quemaduras solares y diversas lesiones que pueden originar cáncer de piel.Explicó que una medida sencilla pero muy importante para evitar daños en la piel, es no exponerse por tiempos prolongados al sol y mantenerse en la sombra.Sin embargo, quienes no puedan evitarlo por las actividades que realizan, deben procurar que la luz solar directa no les afecte por un período prolongado, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la luz ultravioleta es más intensa.Para reducir el daño que esta exposición al sol pueda ocasionar, es necesario utilizar bloqueador, ya que éste ofrece protección contra los diferentes tipos de radiación, y para que sea efectivo se requiere aplicar la cantidad adecuada 30 minutos antes salir y hacerlo nuevamente cada dos o cuatro horas.Precisó que los bloqueadores con Factor de Protección Solar (FPS) entre 15 y 50 son altamente efectivos para evitar daños a la piel.Bernal Gómez agregó que también es recomendable usar prendas de vestir ligeras y de colores claros, así como sombreros o gorras y lentes de sol.Ante este riesgo, exhortó a la población a que en caso de notar algún cambio inusual en el aspecto o la textura de la piel, acudan a cualquier unidad de salud o tener cuidados adicionales recomendados por un dermatólogo.