Recomiendan comprar la Ram 1500

Saltillo, Coah.- The Car Connection nombró a la Ram 1500, a la Chrysler Pacifica y a la Jeep Grand Cherokee como la Mejor Pick Up, la Mejor Minivan y la Mejor SUV para comprar en 2020.



Los editores de The Car Connection coincidieron en que la camioneta ensamblada en Derramadero “ha arrastrado y remolcado a algunos de sus rivales más grandes. Tiene sus prioridades bien definidas, incluso está equipada con el mejor interior que hemos visto en cualquier pick up del segmento”.