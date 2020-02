Recomiendan no asistir a lugares públicos por coronavirus

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Al confirmarse el primer caso de coronavirus en San Antonio, Texas lugar muy próximo a Piedras Negras, autoridades de salud están reforzando a las recomendaciones a la población para que tomen medidas preventivas para no contraer el virus, dio a conocer Hermilo Rodríguez.



Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria uno ha instruído a su personal que mantenga recomendaciones a las personas para que eviten acudir a lugares muy concurridos de gente para evitar cualquier enfermedad viral.



Recomendó que deben tomar en cuenta el lavado de manos y evitar saludar de beso o tocarse la cara, ya que las manos suelen tomar muchos virus de la superficie.



Mencionó que las personas que se sienten mal con algún tipo de resfriado y sienten que no es pasajero, deben acudir con su médico de inmediato, no dejarlo para después y mucho menos medicarse para evitar cualquier complicación que pudiera generar un virus como el coronavirus.



Afortunadamente no se han presentado casos en la frontera, pero ya hubo un caso cerca de San Antonio que está muy próximo de este lugar, por lo cual hay que extremar las precauciones para no enfermar por algún contagio.



Las personas deben ingerir muchos líquidos y sobre todo vitamina C o alimentos que tengan muchas vitaminas, cítricos, entre otros.