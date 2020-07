Recompensa por el caso de la niña Fátima fue entregada, pero no a doña Irma

Escuchar Nota

Leo los comunicados de instancias de Seguridad exhaltando los operativos coordinados para detener a los presuntos responsables del asesinato de la niña Fátima, cuando la detención se realizó gracias al carácter y determinación de la Sra. Irma Reyes, Doña Irma. pic.twitter.com/f0TVkyIfhj — Ya ni Tuiteo (@alvarobles) February 21, 2020

“Desconocemos en este momento a quién le fue pagada esta recompensa, ya tendrá que informar públicamente la Fiscalía cómo es que ha llegado a tal solución”.



Así lo aseguró la abogada Karla Micheel Salas Ramírez en entrevista para el espacio que la periodista Azucena Uresti conduce en la señal de Grupo Fórmula.Cabe recordar que el asesinato de la niña Fátima sacudió a la sociedad mexicana en el mes de febrero; asimismo, la colaboración de la humilde doña Irma fue clave para atrapar a los perpetradores del brutal crimen.En un primer momento la mujer rechazó la recompensa ofrecida por la FGJ-CDMX, pues pensó que sería pagada por la madre de la menor. Posteriormente se le aclaró la situación e incluso el presidente hizo un llamado para que se premiara su valor y colaboración.La mujer reiteró que su actuar no fue motivado por el dinero, sino por una acción de civismo. Aún así, diversos analistas y hasta el presidente de México pidieron que ella fuera premiada.Así fue como doña Irma obtuvo el apoyo de la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien sin cobrarle se ofreció a ayudarla con los trámites para acceder a la recompensa. Los sorpresivo en este caso es que los dos millones de pesos prometidos por la FGJ-CDMX ya fueron entregados a alguien más.“No hemos recibido respuesta formal, eso es importante mencionarlo, por parte de la Fiscalía; sin embargo, de manera extraoficial ya se nos ha informado que la recompensa ya fue pagada”, refirió la abogada.El hecho fue calificado de opaco debido a que el dinero no fue otorgado ni a doña Irma ni a quienes pudieron haberla apoyado al momento de entregar a los asesinos de la niña Fátima.“Debemos recordar que la detención se realizó, en contra de las personas probables responsables, hasta dos días después que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró tener órdenes de aprehensión; es decir, [la detención] no se derivó de una investigación de la Fiscalía”, explicó Karla Micheel Salas Ramírez.por lo que ahora la FGJ-CDMX tendrá que revelar el procedimiento y los criterios que siguió para entregar la recompensa a otra persona.