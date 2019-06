Reconciliación no es impunidad: Barbosa

Al recibir la constancia de mayoría como gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ofreció reconciliar al estado, fortalecer las instituciones y aplicar la ley ante las irregularidades que se cometieron en sexenios anteriores, encabezados por gobiernos emanados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)."La reconciliación es la aplicación de la ley, no la exoneración, que no se confundan. La reconciliación no significa el olvido de todo, porque la gente quiere saber la verdad", advirtió ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).Barbosa Huerta, quien fue candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, emitió su primer mensaje como gobernador electo después de que el INE validó los resultados de los comicios del 2 de junio pasado y declaró su elegibilidad.