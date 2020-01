Reconoce alcalde a policías en su día

Piedras Negras, Coah.- Este jueves en el marco del día del policía, la autoridad municipal, Claudio Bres Garza reconoció la labor de cada uno de los elementos que trabajan día a día por mantener el orden y seguridad de esta ciudad que actualmente se destaca como la frontera más segura de todo México de acuerdo al INEGI.



Acompañado del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solis entre diversas autoridades tanto municipales como estatales, empresarios, representantes de diversos sectores, el edil reconoció que gracias a los esfuerzos coordinados con las diferentes instancias de seguridad, se han podido lograr resultados positivos.



Bres Garza destacó el compromiso que cada uno de los oficiales tienen para Piedras Negras, “ustedes, nuestros elementos vigilan y cuidan el orden de nuestra ciudad, por ello nuestro esfuerzo para equiparlos con todo tipo de equipos que requieren para un desempeño cada vez mejor” puntualizó



Los oficiales, están apoyados de cámaras urbanas de alta tecnología, que el mismo mandatario estatal empleó junto a más patrullas, durante el 2019, también adquirieron mejores percepciones económicas e incentivos, aseveró en su mensaje a los presentes. “Ahora, realmente, vamos formándose en un servicio civil de carrera” expresó.



“Reconozco la presencia y apoyo de la secretaría de la defensa nacional, del gobierno del estado de coahuila, del instituto nacional de migración, incluso de las autoridades de nuestra vecina ciudad de Eagle Pass y del estado de Texas, de la iglesia, con quienes hemos hecho un gran equipo (...)” comentó.



La unión con las diversas instancias, permite a no dar tregua a que ningún grupo se apodere de la paz de esta ciudad sostuvo Bres, “a que no nos amedrenten con acciones cobardes como la ocurrida recientemente con el reprobable ataque a uno de nuestros elementos de quien lamentamos su muerte, eso no podemos permitirlo (...), por eso, los invito a seguir siendo propositivos, a trabajar de la mano por el mismo objetivo (...) a seguir haciendo de Piedras Negras, una ciudad de la que todos nos sentimos orgullosos” finalizó