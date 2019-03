Reconoce AMLO aumento en tomas clandestinas en Hidalgo

Tras anunciar el reforzamiento de la estrategia antihuachicol en Hidalgo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la ordeña ilegal de combustibles aumentó en esa entidad."Se incrementaron muchísimo las tomas clandestinas en Hidalgo, inclusive después de la tragedia (de Tlahuelilpan) (...) Hidalgo es el Estado con más tomas clandestinas, pero muy por encima de Guanajuato, de Jalisco, de Veracruz y de Puebla", dijo en su conferencia de prensa matutina."Por eso hoy precisamente se inicia un programa de reforzamiento en Hidalgo por parte de la Marina y el Ejército. Y sí, sigue habiendo tomas en Hidalgo, descontroladas".Sin dar nombres, el Mandatario federal criticó que un periódico haya publicado que se incrementaron las tomas clandestinas."Un periódico que no nos ve con buenos ojos (...) dicen aumentaron las tomas clandestinas, y sí, es cierto, porque antes no se atendían y ahora se registran más porque se está sobre eso. Pero cada quien tiene su enfoque, y además somos libres, si hago esta mención es de manera muy fraterna, cariñosa, y en uso de nuestro derecho de réplica", expuso.El Presidente mencionó que esta madrugada se registró una toma clandestina en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, sin embargo, destacó que ya no acuden pobladores ante estos incidentes."Hoy a las tres de la mañana se atendió una toma clandestina en Azcapotzalco, pero como una alberca, entonces estamos sobre esto"."Nos pararon el ducto Tuxpan-Azcapotzalco", dijo, tras mostrar la imágen de la "alberca" que encontraron por la madrugada."La diferencia, además de que se está atendiendo y de que cierran los ductos (...) y no hay el mismo volumen de robo que se tenía anteriormente, la diferencia es que la gente ya no acude. Se están quedando solos los que se dedican a esta actividad ilícita, pero ya no tienen base social, y le agradezco mucho a la gente por este apoyo y por hacer caso al llamado que hemos hecho".Sobre el reforzamiento en Hidalgo mencionó que es adicional al operativo ya implementado."Es adicional, casi el doble de personal, para evitar que estas bandas sigan actuando, pero ya es distinto", sostuvo.