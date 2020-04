Reconoce Ascenso MX que está por desaparecer

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La desaparición del Ascenso MX deja de ser un secreto a voces. La extinción del formato está próxima. En un comunicado, la Liga de Ascenso MX aceptó que ha celebrado reuniones con los directivos de los clubes, para discutir “el futuro” de la organización. Incluso, señalaron la contingencia por coronavirus como un factor.



“Reconocemos que ASCENSO MX ya se encontraba en un proceso de evaluación y que las actuales condiciones sanitarias (por la contingencia de coronavirus) y económicas nos obligan a buscar soluciones, escenarios que se encuentran en estudio tomando en cuenta la opinión de cada uno de los clubes que integran la División”, indicó la entidad en un comunicado.



Dueños a favor



El lunes pasado, los federativos sostuvieron una reu-nión por videollamada, con los 12 representantes de los clubes del Ascenso MX, de los cuales, fue minoría la que resultó inconforme tras votar en contra de transformar la división en una Liga de Desarrollo para el siguiente torneo.



Sin embargo, las pláticas continuarán, especialmente con el sector que se opone a la desaparición del Ascenso MX.







Harán Liga Sub 23



Ayer los dueños de los equipos del Ascenso MX y el presidente Enrique Bonilla tuvieron una reunión virtual, misma que terminó, y en ella se aprobó la conversión a Liga de Desarrollo Sub 23.



En la votación, nueve equipos aceptaron el cambio, mientras los tres que se opusieron fueron: Leones Negros, Correcaminos y Mineros.



En la negociación se aceptó el cambio al modelo Sub 23, pero los líderes de los equipos del torneo de Plata pidieron que se mantenga el nombre de Ascenso MX, aunque queda eliminada la posibilidad de subir a Primera División, así como el descenso de los clubes de la Liga MX.



En la conferencia virtual estuvo conectado un notario que dará legalidad a los acuerdos a los que se llegaron este martes.