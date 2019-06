Reconoce el IMSS escasez de equipo

Para tener una cama por cada mil derechohabientes, las mismas que tenía antes, el IMSS necesitaría unas 16 mil adicionales, lo que requiere otros 50 hospitales más, estimó Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas de la dependencia.Cada hospital, agregó, cuesta poco más de 2 mil millones de pesos entre estructura, equipamiento y personal de un año."Eso significaría como 120 mil millones de pesos. Si yo pido eso para la construcción de los 50 hospitales me van a mandar junto con el señor ex director del IMSS (Germán Martínez), al Senado", señaló.Otorgar acceso efectivo a los servicios de salud representa un gran reto para el IMSS, pues su capacidad instalada para ofrecer atención ha disminuido en las dos últimas décadas, reconoció el funcionario durante su participación en un foro realizado en el Senado.Advirtió que la disminución de los recursos ha impactado en la capacidad para dar atención oportuna."Sí hemos tenido algunos problemas de inoportunidad en las referencias de primer a segundo nivel, en la atención de urgencias; nuestros servicio de urgencias sí se encuentran llenos", señaló.Sin embargo, consideró que no se necesita construir hospitales completos para mejorar el servicio, pues hay oportunidades al elevar la eficiencia de los servicios y aprovechar la capacidad instalada.REFORMA publicó ayer que la ocupación en unidades del IMSS llegó al 90 por ciento al cierre de 2018, la cual sobrepasa por 5 puntos el umbral para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales, según el estudio Realidad Financiera y Operativa 2019 del Instituto.