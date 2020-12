Reconoce Infonavit Coahuila a empresas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Pese a la situación económica que enfrentan muchas empresas en la actualidad, los patrones mantienen un alto nivel de cumplimiento de sus obligaciones con el Infonavit, respecto al pago de amortizaciones y cuotas de ellos y de sus trabajadores.



“El cumplimiento es alto, bimestre a bimestre, no bajamos de 90 por ciento. Este año en específico, las empresas siguen cumpliendo con sus trabajadores”, dijo Gustavo Díaz Gómez, encargado del despacho de la delegación de Infonavit en Coahuila, en entrevista en Despega con Chuchuy.



Actualmente se tienen registradas unas 35 mil empresas en la entidad, de las cuales 10%, unas 3 mil 500, tiene algún tipo de rezago.



“El trabajador es el mejor auditor de la empresa ante el Infonavit. Es muy importante que estén checando Mi Cuenta Infonavit; si levanta algún reporte, nosotros nos acercamos con la empresa… estamos del lado de la legalidad”, dijo. Destacó que no se trata de afectar a las empresas sino de proteger el recurso del trabajador.



Díaz Gómez mencionó que el uso de las herramientas tecnológicas ha sido de gran ayuda para mantener informados a los derechohabientes, respecto a sus cuentas. En caso de que el usuario tenga problemas para emplearlas, el personal del instituto podrá asesorarlos, por teléfono o en sus propias instalaciones.



Reiteró el llamado a los derechohabientes a no caer en extorsiones. “El Infonavit nunca te va pedir un depósito y si tienes un crédito, el único depósito que se hace a tu cuenta, es el que tú haces en el banco o mediante la retención”, dijo.



Durante diciembre, mes cuando el instituto concreta la mayor parte de los créditos de vivienda, se mantiene vigente el programa de apoyo que permite iniciar con los pagos hasta el mes de abril.



El funcionario recordó que para el fin de año las oficinas estarán laborando normalmente, salvo por los días 24, 25, 31 y 1.