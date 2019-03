Reconoce López Obrador ‘estancamiento’ de la 4T

Los empresarios señalaron que se mantienen a la expectativa, aunque sin preocupaciones porque hay oportunidades de mejorar la productividad del país.

Los partidos de oposición reprocharon que el Gobierno federal se muestra autoritario. A ellos se sumaron los que han resultado afectados por las políticas del Presidente.

López Obrador aseguró que en el inicio de la cuarta transformación hay avances notables, aunque también señaló que hay un estancamiento en temas como la inseguridad.

Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes en una hora y media de mensaje que ha cumplido 64 de las 100 promesas que hizo para los primeros 100 días de su mandato presidencial. Ávido de mostrar los avances de la llamada cuarta transformación, insistió que el resto siguen en proceso y que buscará resolverlos. Selló su compromiso con la consigna: “primero muerto, que traidor”.El Presidente también reconoció en el patio central del Palacio Nacional que hubo un estancamiento o una “contención” de la inseguridad, con lo que México permanece en indefensión y con condiciones similares a las que se tenían cuando recibió el país en diciembre pasado, por lo que recalcó la necesidad de impulsar la Guardia Nacional, esto último secundado por los gobernadores que escucharon su discurso.El Mandatario admitió también que no ha frenado el nepotismo al interior del Gobierno federal y señaló que pese a la predicción de las calificadoras de que el crecimiento nacional será de 1.7%, confió que logrará superar los malos pronósticos y aceptó el reto de alcanzar el 4% sexenal. Dijo que “no hay asomo” de recesión y expuso que los recursos adicionales para programas sociales este año sobrepasan los 700 mil millones de pesos, producto del ahorro y del “destierro de la corrupción”.Manifestó que el peso de las consultas populares se basa en el argumento de que él prefiere “mandar obedeciendo” y aseguró que la democracia no solo tiene que ver con valorar la opinión de los mexicanos, sino respetando las expresiones y las garantías de todos para evitar represiones, incluso, manifestó que ha gobernado sin partido, pese a que la oposición le reprocha la “aplanadora” morenista.“La Presidencia de la República no tiene partido ni privilegia a dirigentes o representantes de sindicatos, organizaciones sociales y grupos de intereses creados”, aseguró.También aprovechó su mensaje para criticar el modelo neoliberal y a su antecesor directo –Enrique Peña Nieto– por haber dejado tantas obras inconclusas y reiteró que el esfuerzo del Gobierno federal no sólo está enfocado en sus proyectos, sino también en sacar adelante los pendientes abandonados en la anterior administración.Sin importar que su nivel de popularidad sea histórico y vaya en aumento, su informe también padeció de protestas y movilizaciones de quienes resultaron afectados por sus acciones, son ellos quienes le ruegan que en lugar de apresurar planes para tener resultados “inmediatos”, con el fin de obtener la aprobación general, piense en los daños colaterales de sus estrategias, que hacen que “barra parejo”, pero con los que prometió ayudar.Tras escuchar el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador por los 100 días de su Gobierno, Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó el combate a la corrupción del Gobierno federal.“Yo creo que fue muy aleccionador el comentario que hizo el Presidente de todas las cosas a las que se ha dedicado en estos 100 días. (...) Es muy pronto para juzgar, yo les diría qué hay que tener un poco de paciencia”, dijo el representante de la iniciativa privada al ser cuestionado sobre las medidas del Gobierno federal que no han gustado al sector empresarial.A 100 días de que inició el nuevo Gobierno, Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, aseguró que no existe preocupación en el sector privado.“No, yo no me preocuparía de nada. Está bajando la inflación, hay una mayor austeridad, sobriedad y hay este acuerdo que señalaba el Presidente (para aumentar el salario mínimo) y la necesidad e importancia de que se complemente la inversión pública y la privada”, respondió.Por su parte, coordinadores de los partidos de Oposición en la Cámara de Diputados indicaron que su Gobierno deja mucho que desear en materia de desarrollo económico y social, así como de respeto a los derechos humanos, entre los que destacaron la cancelación del NAIM, las afectaciones a estancias infantiles y refugios para mujeres y la situación de la termoeléctrica en Huexca, Morelos.'ES PERSONA NON-GRATA'Mientras López Obrador daba su mensaje adentro de Palacio Nacional, afuera, en el Zócalo y frente al recinto se criticaron sus acciones. Los reclamos resuenan y hacen eco para dejar en claro que hay quienes no están de acuerdo con que estos 100 días han sido positivos.Los despedidos del Programa Prospera reprochan el desempleo. Padres de familia gritan que ellos le dieron su voto y ahora les quiere cerrar los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED). Deudores de hipotecas preguntan por qué el Presidente va a ayudar a los del Infonavit y mantiene los desalojos de quienes también son víctimas de irregularidades con sus créditos.“¡Me canso ganso que salga el Presidente!”, gritaron para hacer notar su inconformidad entre el malestar general de quienes observan llegar a gobernadores y políticos de alto rango. Muchos de ellos que se formaron en el periodo neoliberal y ahora también forman parte del cambio de régimen.El enfermero Manuel Hernández ondea su cartulina que indica que es de Macuspana, Tabasco, municipio donde nació López Obrador.“Desde el 1 de enero nos despidieron, vine aquí dejando a mi familia con puro arroz y frijol. Él nos llenó esperanza a todos a todos y pesar de que no nos han resuelto yo todavía tengo esperanza, eso siento, que todavía hay esperanza”, señaló, con la ilusión de que lo ayuden.La inconformidad llega hasta Morelos, donde la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos declaró ayer a López Obrador como “persona no grata” por incumplir su palabra con respecto a la termoeléctrica de Huexca, la cual avaló con una consulta pública que ellos aseguran fue irregular. Del mismo modo, exigieron la destitución del delegado estatal Hugo Éric Flores y la atracción del caso de Samir Flores por la Fiscalía General de la República.López Obrador enalteció la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que facilita la expropiación de bienes producto de la corrupción o el crimen; también la del Artículo 19 constitucional para tipificar delito grave la corrupción; el proceso de reforma para que el Presidente pueda ser juzgado cuando está en funciones y, naturalmente, la reforma que crea la Guardia Nacional.El Mandatario recalcó que en Pemex hubo una inversión de 185 mil millones de pesos en 2018 y que en su primer año se incrementará a 272 mil 627 millones de pesos.Asimismo, reiteró que el presupuesto de la CFE de 37 mil millones subirá a 61 mil millones y que también se buscará modernizar su instalación con 50 mil kilómetros de fibra óptica.El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, manifestó que los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador como Presidente representan el cambio de régimen que sentará las bases para que México sea potencia mundial.Entre los avances destacó que hay 50 mil millones de pesos por año por el plan antihuachicol, a la par de que el peso ganó terreno frente al dólar un 4 por ciento, la inflación bajó de 5.9% a 4.4% y se logró un aumento de 16% al salario mínimo en todo el país y al doble en las zonas fronterizas y que no se crearán nuevos impuestos.Flores Huratdo agregó que hay un apoyo sin precedentes al adulto mayor con el mayor presupuesto social de la historia de México. Cada persona mayor de 68 años recibe el doble; 2 mil 550 pesos.El delegado reiteró que otros aspectos a considerar son los 300 mil millones de pesos destinados a política social que llegarán a 7 de cada 10 hogares en el país, sin intermediarios.También celebró que el índice de confianza del consumidor alcanzó niveles históricos con 120 puntos y que además, creció la recaudación del Impuesto Sobre la Renta un 3.3 por ciento.