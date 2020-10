Reconoce mal desempeño SuperCam

Escuchar Nota

CDMX-. En los días previos al enfrentamiento de los Patriotas con los 49’s, Cam Newton, dijo que sentía que no había cumplido con las expectativas que se había fijado antes de esta temporada. Ese estándar recibió otra paliza durante la derrota del domingo por 33-6 ante los 49’s.



Newton jugó su peor juego de 2020, completando 9 de 15 pases para 98 yardas y tres intercepciones antes de ser reemplazado por Jarrett Stidham en el último cuarto. Stidham completó 6 de 10 para 64 yardas y una intercepción.



En entrevista con WEEI, radio Boston, Newton aceptó sus errores, donde a pesar de no poner excusas, aceptó que su puesto en los Pats peligra si no juega mejor.



“Lo primero que me dije a mí mismo de camino a casa fue, ‘Sigues jugando así, hermano, y será un cambio permanente’. No necesitas decirme para que lo entienda. Lo comprendo fuerte y claro”, dijo el QB.