Reconoce Manolo Jiménez a policías de Saltillo

“Había un plan, se trabajó muchas horas al día, pero sobre todo y para poder sacar cualquier proyecto adelante es que tenemos al mejor equipo, esto se logró gracias a su compromiso, su esfuerzo y su trabajo”, dijo.



“Juntos construimos un equipo de 48 mil ciudadanos que nos avisan en tiempo y forma cómo está la ciudad y es un gran apoyo”, dijo.



“Hoy en día, en promedio somos la cuarta ciudad más segura del país, tenemos una de las cinco policías municipales del país más confiables, del 2017 a la fecha se ha reducido en un 70 por ciento en todos los delitos del fuero común y en la tasa de robos por cada mil habitantes este año obtuvimos la tasa más baja en la historia desde que existe esta medición, todo esto que logramos lo tenemos que cuidar”, dijo.



“El gobernador Miguel Riquelme comentó que es un modelo que ha trascendido a nivel nacional y que incluso podría ser referencia para aplicarlo en otros municipios de Coahuila”, dijo.



“A los buenos policías todo el apoyo, hoy se hace entrega de los mejores uniformes para las y los compañeros, agradezco Alcalde que le hayas cambiado la imagen a la policía, bajo tu liderazgo ha costado tres años de trabajo diario, le imprimiste una huella distintiva, una policía cercana”, dijo.



“Hoy el personal operativo que conforma esta Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana le reconocemos Alcalde por dignificar la labor policial que desempeñamos con orgullo las y los policías y por coadyuvar en los esfuerzos en materia de salud para la ciudadanía saltillense”, mencionó.



