Reconoce Riquelme desafíos; el interés de Coahuila es prioritario (Parte 1)

Saltillo, Coah-.



Miguel Riquelme está a punto de presentar su Tercer Informe de Gobierno, que marca la mitad del camino de su Administración.



Ataviado con un blazer azul, sin corbata y pantalón negro, llega de encabezar varios eventos al aire libre y mantiene su buen humor.



En su oficina, muestra con orgullo su colección de autos a escala, una de sus aficiones. También tiene un sillón tapizado con un sarape, que le regaló su hija Marcela.



Al fondo, el famoso teléfono rojo, utilizado para hablar con secretarios de Estado a nivel federal o con el Presidente.





- ¿Y sí funciona el teléfono rojo?



“Sí, pero no lo uso…”, responde sonriendo.



“Ha sido un año difícil”, asegura el Gobernador. Un ataque artero de los delincuentes a Villa Unión, una insólita pandemia, y un Gobierno federal que se ha dedicado a ignorar las demandas del Estado.



Ahora, en la víspera de su Tercer Informe, Riquelme Solís habla en entrevista exclusiva para Zócalo de lo que ha representado para él esta travesía de medio sexenio.







- En las encuestas ciudadanas está muy bien posicionado…



“Mira, cuando salían o cuando salíamos con el 30% de aprobación, nunca las descalifiqué, porque luego dicen que las descalificas porque no te conviene. Y ahora la verdad es que tampoco me emociona mucho. Las encuestas es la percepción del momento, la apreciación de alguna gente, y la realidad es que con cualquier acción de Gobierno que sea contraria al sentimiento de la población, esa calificación se va abajo, por eso no me emociona y quiero hacer las cosas bien y seguir haciendo las cosas, sobre todo lo que marca la mayoría de la gente, lo que para ellos es prioridad, no me quiero equivocar y terminar bien mi Administración.



“Yo prometí un Gobierno serio. Y creo que hasta ahora hemos tenido un Gobierno prudente. Pero, haciéndose respetar también. Nadie nos puede decir que no hemos reclamado a la Federación lo que le toca a Coahuila, y tampoco nadie puede decir que no hemos resuelto eso que no nos ha dado la Federación, porque de todas formas puedes decir lo que ha externado alguna gente de la oposición, que señala ‘bueno, es que pone de pretexto que no le da lana la Federación’.



“No. Lo tengo que decir para que la gente sepa que hay una reducción importante, pero estoy buscando cómo resolver esa falta de recursos y lo estamos haciendo con mucha inteligencia y con la unidad de alcaldesas y alcaldes, incluyendo los de Morena. Ellos están incluidos en todos mis programas, en todas mis obras, en todo y en todos los proyectos. Y además creo que todas las alcaldesas y alcaldes son muy responsables, y ven por Coahuila, porque se han sumado a los proyectos que nosotros tenemos, pero a tu pregunta, la verdad nunca me ha emocionado ese tipo de cosas.



“Son pasajeras, son efímeras cuando salen luego te regresan al 30%; me da gusto que una parte de la población me vea bien, me salude, ese sí es un parámetro. El ir aquí a un centro comercial y que la gente me salude y me vea bien, eso sí es un parámetro, las encuestas van y vienen, la verdad es de que eso a mí no aplican mucho ni para tomar decisiones ni tampoco de dentro de mi comportamiento diario.



“Yo soy el mismo, te repito. Salgo y saludo a la gente, voy a todos los tacos habidos y por haber aquí en Saltillo y en Torreón y en todos lados, y la gente la verdad es muy cordial conmigo y esos son mis parámetros, esa es mi medición”.







- ¿Qué sigue para la Alianza Federalista?





“Mira, nos queda un tramo. La mayoría de los gobernadores sale a finales del 21, no a mitad; todavía nos queda un tramito por recorrer juntos y muchas actividades que en conjunto hemos trabajado con proyectos muy claros y muy sustentables, como es la plataforma digital para promover la inversión en esta parte de México, con estados con un potencial económico que además hay interés dentro de los distintos países que tradicionalmente invierten en México y otros que están viendo si invierten. Creo que hay muchos proyectos.



“El manejo de la pandemia tuvo mucho que ver la conjunción de la Alianza Federalista, porque cada Gobernador tiene su estilo, y tiene grupos técnicos que aportan y que tienen distintas visiones. Si eso tu lo sumas en reuniones de trabajo que hemos tenido, entonces te da como resultado las decisiones que hemos tomado y que han sido las correctas.



“No pueden decir que aquí en Coahuila hay un mal manejo de la pandemia, se nos ha escapado en brotes por distintos lados y los hemos controlado. Ahorita estamos tratando de generar una fuerte contención en La Laguna, que es donde ahorita tenemos indicadores muy altos de hospitalización, pero estoy seguro de que lo vamos a controlar, y que derivado de las estrategias que ahí en la Alianza hemos visto con distintas cosas: rastreadores de la salud, call center, todas esas ideas han sido complementadas entre todos los gobernadores.



“Platico mucho la anécdota de que en una ocasión le pedí al ‘Bronco’, que me prestara un helicóptero cuando teníamos un incendio en Arteaga; ni me tomó la llamada, ni su secretario de Gobierno. Y hoy no, hoy estamos a un grito, a un mensajito. Incluso en materia de seguridad hay una convivencia muy cercana entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Eso no se daba. Y hay intercambio muy importante con estados como Jalisco y Michoacán.







- ¿Es una Federación paralela?



“Paralela a Conago. O sea, nunca pensamos salirnos de Conago, pero la realidad es que la circunstancia así se dio, ¿por qué?, bueno, porque vimos que el formato de Conago ya no es una opción para nosotros.



“A ver, somos 10 gobernadores. Pero los 32, incluyendo el Distrito Federal (sic), pues la realidad es que la Jefa del Distrito Federal y los gobernadores, tenemos concepciones muy distintas de la realidad de nuestros estados, entonces merecemos respeto todos, y si tú vas y planteas algo a Conago, es porque es un órgano creado para poder tener un diálogo con el Ejecutivo federal.



“Y si el Ejecutivo cuando tú vas y le plantean los problemas de una región tan importante como la nuestra o de nuestros estados y te contesta con programas sociales, pues la verdad es que no tiene razón de ser el que estemos nosotros en Conago, ni el formato que se aplica para poder dialogar con el Presidente, preferimos o dialogar de manera individual, o lo que hemos exigido, que reciba a la Alianza Federalista, a todos los estados, cosa que no ha tenido ninguna atención con nosotros.



“Puedes decir, ‘hay desdén’. Pues sí lo hay, pero yo como Gobernador mucho me preocuparía el no poder tener diálogo con un municipio, así fuera Guerrero, así fuera Hidalgo o Abasolo, cualquiera, yo estaría preocupado. Nosotros queremos un diálogo porque hay cosas que convergen, hay cosas que todos los estados requerimos. Pero sí necesitamos la atención estado por estado para poder resolver las particularidades de cada entidad federativa y no lo hay.



“Yo creo que la gente ya se está dando cuenta, no es que no reciba a Miguel Riquelme, es que hay una afectación para Coahuila, ya te dije todos los rubros. O sea, Coahuila proyectaba 180 mil empleos, eso fue mi compromiso con Coahuila, e íbamos muy bien. Seguimos, todavía hay chance de cumplirlos, pero con la extracción de gas, simplemente ahí había una proyección de más de 60 mil empleos en los inicios, en la exploración de gas en la Cuenca Olmos.



“Entonces todo esto, pues nos ha llevado a tener una relación los 10 estados mucho más fraterna y sobre todo algo que no había sucedido: el intercambio de experiencias y el intercambio de trato, es decir, ahí sabemos cuánto le dan a uno y cuánto no le dan a otro, ves cómo la Ley de Coordinación Fiscal, ya en este momento es totalmente obsoleta, por eso requerimos un nuevo pacto fiscal, sin quitarle a ningún estado, que nos den más a todos.



“Yo creo que todo eso la gente ya lo va asimilando. Los apoyos, créanme, que soy el más contento de que un adulto mayor reciba una cantidad mejor dentro de los que se dan mensualmente, y soy el más contento porque finalmente es la gobernabilidad de un estado.

“Si está bien una familia, está bien un municipio, está bien una colonia, hay menos violencia intrafamiliar, hay más proyectos a futuro para un núcleo en el ámbito local, entonces yo creo que ese no es el tema. Pero no todo el dinero se puede ir a apoyos de esa naturaleza y mucho menos apoyos donde en Coahuila hay empleo, Jóvenes Construyendo el Futuro no es un mal programa, pero aquí hay empleo. En Coahuila tenemos, por fortuna, todavía opciones de empleo en todas las regiones, aún en las que están ahorita deterioradas en su economía, como la Región Centro y la Carbonífera, aún así todavía siguen contratando gente”.







- ¿Cómo es su relación con el Presidente?



“Mi relación es buena en público y a solas, de frente con él. Primero, porque yo siempre he tratado de ver el sentir de la sociedad. Y la gente creo que le gusta que el coahuilense reclame lo que le toca, lo que le corresponde. Pero también creo que no debemos ser groseros, ni tampoco pasarnos de la raya. El Presidente es el Presidente.



“Y hay que tenerle respeto, como me gusta que tengan respeto a las alcaldesas y alcaldes y al Gobernador, porque es el principio fundamental del estado de derecho, y los coahuilenses estamos hechos a esa línea, a la institucional. Entonces mi trato con él siempre será cordial”.







- ¿Y sí hay reciprocidad?



“La verdad es que no hay ese diálogo que espera uno para resolver la problemática de Coahuila. Hay una dispersión, las secretarías no hacen lo que les toca, no definen muchas cosas, y entonces ¿a qué vas con los secretarios? Son pocos los que tienen un margen de decisión y te puedo decir con quién sí voy, con quien estaba, Alfonso Durazo (exsecretario de Seguridad), resolvía las cosas de seguridad, ya no está.



“Con Esteban Moctezuma, también es una persona que dentro del sector educativo incluso te impone respeto, por eso en el sector educativo, he tratado de coordinarme con el Gobierno federal, y con Zoé Robledo, que es director de una de las instituciones más grandes del país y que en estos momentos son indispensables, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos son con los que yo tengo una comunicación y bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tengo una muy buena relación. Pero eso que me resuelva algún tema, la verdad es que no, nunca se ha dado ahí.



“Las tres, no son secretarías, una es una Dirección General, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, esas son con las que más he podido yo tener una respuesta, incluyendo al titular del Insabi, al doctor Ferrer, que también hay una coordinación, pero de ahí en más. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no conozco al señor, si lo veo ni en el Zócalo, si me lo ponen tampoco lo conozco. Las de mayor impacto presupuestal, Desarrollo Económico, Energía, la verdad que no hay una relación y cuando viene la secretaria del Trabajo, que cuando la he visto, me trata muy bien, pues viene y no avisa, viene y llega directo a Pasta de Conchos, y llegaron a los eventos que tuvimos, a las carboeléctricas, y bueno, de ahí en más, la verdad es que no hay una relación, y la relación en corto con el Presidente es cordial, sí, pero no hay tampoco una respuesta a las necesidades del estado”.