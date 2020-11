Reconoce Riquelme desafíos; el interés de Coahuila es prioritario (Parte 2)

Escuchar Nota

- ¿Cómo es la relación con su Gabinete estatal?



“¿Con el Gabinete mío? No, olvídate. Hay una gran confianza con todos los secretarios. Hay una holgura para tomar decisiones, y estoy al día con ellos, contestarles. Generalmente contesto en la madrugada. Me levanto muy temprano y a las 5 de la mañana estoy contestando los mensajes de las consultas que me hacen los secretarios y algunas de ellas únicamente me informan que tomaron ciertas decisiones. Estoy contento con mi Gabinete. Dentro de lo que se avecina en el 2021, el proceso electoral, muy probablemente queden acéfalas algunas secretarías”.







- ¿Cuáles?



“Pues ustedes saben más o menos cuáles son los secretarios que andan ahí queriendo competir en el 2021, entonces voy a tratar de poner igual a mujeres y hombres que respondan como los que están ahora. La verdad que estoy contento con el trabajo de todos, y si no hubiera la oportunidad que se da, como todo ciudadano mexicano y coahuilense, de competir y ellos tengan la aspiración y piden su licencia o su renuncia al cargo, yo no hubiera cambiado a ningún miembro de mi Gabinete.



“La verdad es que han tenido resultados, unos más que otros, todos muy metidos ahora en una secretaría que nos ha marcado la directriz hasta mí, hasta mi propio despacho, al Gobierno, al Gobernador, que es la Secretaría de Salud. Ahora resulta que me manda el doctor Bernal. El doctor Bernal es el que dice qué es lo que puedo y tengo qué hacer… es broma, pero es un muy buen hombre, es un hombre que se ha ganado el respeto de todos sus compañeros, no es un político, es un hombre muy técnico, es un doctor, a tal grado que ahora que me operaron de la vesícula él fue el que me intervino quirúrgicamente.



“El doctor Bernal es un hombre que ejerce su profesión. Que no sé qué hace aquí, cuando yo lo conocí, él operaba cuatro pacientes diarios en las mejores instituciones privadas de Torreón, pero dice él que eso era lo que le faltaba, servir a su estado y que ha sido una experiencia inolvidable lo que está pasando, no solamente al principio dentro de las problemáticas que tenía el sector salud, porque acuérdense que cuando nosotros recibimos, era una de las secretarías más criticada por la falta de insumos, de doctores, de especialistas, fue levantándola poco a poco, pero luego se viene el Covid, y entonces eso, lo que él me pedía antes para una mayor inversión, que yo le decía que no se podía, se lo tuve que dar ahora con el Covid.



“Y se ha dedicado a construir un sector salud mucho más fuerte, que ahorita está atendiendo una contingencia, pero que cuando termine esto, vamos a quedar con un sistema muy robusto de salud. Con el número de camas y de doctores, que ahorita no son suficientes, pero al rato van a ver”.







- ¿Y disfruta esto?, ¿lo padece o lo sufre?



“No, no… yo disfruto mucho esta estafeta que me dio la sociedad. El administrar un estado como Coahuila es un orgullo y además es una gran satisfacción. Cada obra, cada vida que salvamos, cada escritura que se entrega, cada programa social, cada negocio que reapertura aquí en la entidad es una gran satisfacción, que se reconozca a Coahuila por su Gobierno, no por el Gobernador. Por su Gobierno, que eso es muy importante. Que en todo el país se sepa que aquí hay tranquilidad, hay estabilidad, se puede venir a vacacionar, se puede venir a invertir, pueden acudir con sus familiares, los que tienen familiares aquí sin ningún problema, y esa fama se está haciendo de Coahuila y eso es un orgullo, esta gran oportunidad que me ha dado la gente”.







- ¿Cuáles son sus miedos, Gobernador?



“No son miedos, realmente con un cargo de estos, pocas oportunidades tienes de voltear a ver qué es lo que te asusta o te espanta. La verdad es que si hubiera temores, el único es el no poder nosotros como encargados como responsables del Ejecutivo del Estado atender a la familia. Eso es un tema que ahorita, por ejemplo, con mi nieto, busco darle tiempo, el que lamentablemente por el servicio público no le di a mis hijas. Y eso no es un temor, sino realmente, es algo con lo que siempre vives, el poder tener el tiempo justo para la familia.



“Lo demás, trabajo para que para que vivan bien ellos y vivan bien todos los coahuilenses, para que estén en un estado seguro, para que cuando crezca mi nieto tenga escuela, empleo y puedan vivir aquí, ¿no?. Acuérdense cuando padecimos la inseguridad que muchos de los hijos de amigos y los propios se querían ir a estudiar a otra parte. Eso ya no está pasando. Ahorita por el tiempo de pandemia pues están en línea, pero la verdad es que los récords que teníamos hasta el año pasado, nuestra gente se estaba quedando a estudiar aquí en Coahuila. Ya eran muy pocos, digo, en relación con las estadísticas que se manejan anteriormente, los que se querían ir a estudiar a otra parte del país”.







- ¿Sigue cocinando los domingos?



“Sí, todavía cuando hay chance. Puras frituras, hago paella, cabrito, costillares, no creas tampoco que le hago al sartén, porque eso es más complicado, pero sí me aviento el pavo y la pierna de Navidad, la paella y algunos animales que me gusta cocinar en el ataúd, pues eso es lo que he aprendido, y la verdad es que disfruto mucho ese momento, aunque tengo pocos ratos libres donde puedo convivir con mi familia, y lo aprovecho realmente platicando con mis hijas, con mi esposa y, sobre todo, ahora disfrutando a mi nieto. Ya cumplió 2 años el 18 de noviembre, y bueno, se va el tiempo volando.







- ¿Será un informe distinto?



“Este año va a ser virtual todo el formato. Vamos a estar en el Congreso estatal el lunes 30; vamos a enviar un mensaje y también, dado la instrucción, únicamente pues que se den algunos de los números que logramos, o algunas de las acciones que en materia de salud seguimos todavía insistiendo para no mandar otro mensaje erróneo dentro de un esquema ostentoso en el pronunciamiento de mi Tercer Informe de Gobierno.



“Únicamente voy al Congreso, ese será el mensaje y el desglose que harán también los diputados, entiendo que con mucho cuidado por la pandemia”.







- ¿Cómo es su relación con los exgobernadores de Coahuila?



“Buena, la verdad es que buena. Mi forma de ser no da para otra cosa. Llevo muy buena relación con todos los exgobernadores. Todos son todos, es decir me llevo bien, con absolutamente todos los que por fortuna tenemos en vida y que además han sido muy generosos con sus apreciaciones, con sus consejos, o simplemente con las advertencias de algo por lo que ellos pasaron y que están viendo que muy probablemente mi Gobierno vaya enfilado hacia alguno de esos temas que en su momento ellos ya vivieron, y que pueden al menos ponerme un mensaje y decírmelo, ¿no?



“No me he juntado con ellos, primero porque bueno, primero los tiempos de pandemia, algunos de ellos han sido invitados a algunos eventos de los que hemos tenido, pero al menos mi relación ha sido muy cordial con todos, no pueden decir ni que estoy peleado con alguno, ni tampoco que haya alguna situación con ninguno de ellos”.







- El Gobernador anterior se quejaba que no lo dejaban gobernar, ¿Lo padece usted?



“No, fíjate que Rubén ha sido prudente. Tiene una posición que el partido por fortuna le dio ahí la oportunidad y él, Rubén, Fernando de las Fuentes y Marthita (Garay), han sido muy institucionales y han peleado las cosas de Coahuila.



“Derivado de cómo se dieron las circunstancias, de que fue primero el profesor Humberto y luego Rubén, al inicio de mi Gobierno pues sin lugar a dudas, no faltó quien manifestara dentro de las de las críticas que yo pudiera ser una consecuencia de los dos gobiernos anteriores y la verdad que poco a poco y con trabajo hemos demostrado, primero, la institucionalidad del Gobierno y la independencia absoluta, es decir, lo que hemos hecho lo hemos hecho por decisión propia.



“Y si yo hubiera visto que en este caso el exgobernador u otro expolítico quisieran meter mano a mi Gobierno, hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron. Entonces no hubo necesidad, la verdad es que ha habido un comportamiento responsable y alejado de Coahuila, y creo que eso se ha ido demostrando con el paso del tiempo.



“Aunque hubiera salido y les hubiera dicho, ‘oigan yo soy diferente, yo soy Miguel Riquelme, y voy a gobernar’, la gente hubiera dicho ‘no, estás loco cab…’. La verdad es que eso se tenía que demostrar. Ha costado, porque cuando lo haces a pulmón, a trabajo diario, pues tiene todavía un mayor grado de complejidad. Hay muchas formas de demostrar que tú eres el gobernador. Yo nunca he optado por esa línea. Mi línea ha sido el trabajo, ha sido demostrar que tengo capacidad para llevar las riendas de este estado, que tengo madurez, temple y coraje para poder manejar un estado como Coahuila.



“Y bueno, pues ya son tres años, la gente ya me conoce, ya saben de qué estoy hecho, hasta saben qué es lo que tradicionalmente hago dentro de mis modos de comunicar y de enfrentar todos los retos.



“Eso sí, yo tengo algo que definí desde los primeros cargos que la sociedad me dio la oportunidad, que es siempre dar la cara, pase lo que pase. Hemos salido a dar la cara en las crisis que ha tenido Coahuila y creo que eso también a la gente le da confianza.



“Hay mucha comunicación con la sociedad. Cuando salimos a dar un consejo, o también dentro de una acción de Gobierno, hasta los propios decretos que con la contingencia sanitaria hemos mandado, la gente tiene confianza”.







-¿Cómo se ve Riquelme en el 2024?



“Todo Gobernador tiene que pensar en alejarse del Gobierno y de la política al final. Si las circunstancias te dan otra oportunidad, tienes también que dejar toda la maniobra al gobernador siguiente. No meterte entrometerte, y yo me veo lejos de Coahuila. Si las circunstancias me dan alguna otra oportunidad…”







- ¿Alguna candidatura?



“La verdad yo ya llevo muchos años consecutivos con pocas horas para mis cosas personales, para mi familia. Y yo buscaría tener un mayor acercamiento con ellos, en mi vida personal y profesional. Y repito, si las circunstancias me dan otra oportunidad, yo no quiero estar tampoco visualizando ser candidato a nada, porque eso también depende de las circunstancias que se den aquí en el estado.



“Mi prioridad es dejar gobernar al siguiente cuando yo termine, esa es mi prioridad. Si las circunstancias y la vida me aplican otra puertecita dentro del ámbito profesional o político, definiré si lo aprovecho o no lo aprovecho, sin poner en riesgo la estabilidad de Coahuila. Eso es algo muy entendible y que yo con mucha madurez, lo asumo desde ahorita, que es mi tercer año de Gobierno”.







- ¿Ya vió perfiles para la sucesión?



“Pues no soy el que escoge, en este caso debe ser el PRI el que escoja quién será el candidato que pudiera competir para entrar a la sucesión de Gobierno. Son tres años apenas, terminando el cuarto año es cuando se empiezan a calentar los motores, yo la verdad lo único que pudiera tratar hacia el interior del partido es que sea alguien que no destruya a Coahuila, que continúe por esta ruta, que entre muchos gobiernos se ha construido, que es darle estabilidad a nuestra entidad, sería mi único deseo. Que no llegue alguien que venga a destruir nuestra entidad o las instituciones que hemos creado entre todos, sobre todo entre los coahuilenses”.







- ¿Sigue siendo Coahuila el estado más priista del país?



“Yo creo que es estar cerca de la gente y estar también en las decisiones de las mayorías. Yo fui el primer sorprendido con el resultado del domingo. Es una elección donde esperábamos un 28% de participación, para empezar. Es una elección donde Morena se ha convertido en el favorito de las encuestas en varios estados de la República, que Coahuila no escapaba tampoco de la presencia de Morena, y donde mi Gobierno de manera respetuosa, como trato al Congreso actual, perfilaba a atender al menos distintos partidos políticos en medio de la contienda del 18 de octubre, el primer sorprendido con el resultado fui yo. Y al día siguiente, de manera inmediata, lo que dije que tenía que ser una Legislatura tan responsable como la como la actual.



“El que Coahuila tenga confianza en el PRI es una gran responsabilidad. Y más como está el país ahorita, con los cambios que ha habido en las preferencias de la gente, pues ya no nada más se encuentran partidos políticos nuevos, como en otros estados de la República, no nada más candidaturas independientes, sino están los perfiles que pueden competir sin ningún partido político y que todavía si llegan a competir esos perfiles a través de una alianza o de distintos partidos políticos, pues prácticamente tienen ganada la elección.



“Y ese tipo de elecciones que se está dando en otras entidades federativas, pues pudieras pensar que también aquí en Coahuila permearía, y la verdad es que, repito, esta confianza que la gente le dio al PRI, tiene que ser recíproca y en el corto plazo.



“Esta Legislatura tiene que dar resultados y tiene que mandar un claro mensaje de el por qué hubo gente que confió en el Partido Revolucionario Institucional. Y será labor de ellos. Yo me he dedicado a gobernar para todos, y tengo muy buena amistad con dirigentes, con alcaldes, con políticos emanados de otros partidos políticos, porque ese ha sido mi mensaje. Y el hecho de que el Congreso hoy vaya a tener mayoría del PRI, no cambiará mi relación con los otros partidos políticos ni mi forma de pensar.



“Creo que el PRI tiene una gran responsabilidad y una gran labor. El conservar esa confianza que hoy le regresó la ciudadanía y digo le regresó porque estos resultados no se dieron ni en mi elección ni en la consecuente del alcalde, este después del año. Eso hay que tomarlo con mucha madurez y con mucha prudencia”.







- ¿Ve posible una alianza política con el PAN?



“Sí, yo creo que se van a dar en las distintas gubernaturas, en las 15 que están ahorita en juego para el 2021 hay mucha posibilidad de alianzas de PRI, PAN y PRD. Creo que a nivel federal es más difícil construirla con las diputaciones. Hay estados en que la presencia de Acción Nacional es buena, hay entidades como Michoacán, que la presencia del PRD es mayor, y hay estados que ahorita van de salida, pero que hay presencia en las estructuras del PRI, que también es buena, entonces es complicado tener una alianza total.



“Según el conocimiento que tengo, han estado tratando de hacer una alianza parcial en algunos distritos. No sé si se logre por los tres partidos que en estos momentos son oposición, o se logre con algunos otros porque está también Movimiento Ciudadano, que en algunos lados juega solo y en otros se alía a otros partidos. Está el Partido Verde también que de igual manera en algunos estados ya manifestó posición con Morena y en otros que va solo.



“No sé cómo termine, pero de que sí se está buscando construir, eso sí, hay indicios de que hay pláticas para poder construir alianzas en lo federal, más no te sé decir si el PRI vaya a entrar de manera directa”, puntualizó Riquelme Solís.







Mañana segunda partede la entrevista: Viene lo mejor para Coahuila.