Reconoce SHCP que recuperación económica tomará más tiempo por Covid

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo, en reunión del G20, que la política económica, en particular la fiscal y financiera, deberán ajustarse a la nueva realidad



El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, reconoció que el horizonte de recuperación tomará más tiempo mientras no esté disponible una vacuna o tratamiento efectivo en contra de Covid-19.



Ante ello, dijo que la política económica, en particular la fiscal y financiera, deberán ajustarse a la nueva realidad.



Al participar en la tercera Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales de los países del Grupo de los 20 (G20), dijo que los recursos públicos se tendrán que administrar a lo largo del tiempo para apoyar adecuadamente la recuperación económica sin presionar excesivamente las finanzas públicas, ni generar desequilibrios financieros.



Además, agregó, continuar la cooperación y coordinación internacional entre las autoridades financieras de los países miembros del G20, será un elemento clave para lograr una recuperación económica fuerte, sostenida, balanceada e incluyente, dado el contexto económico y sanitario.



Debido a que Arabia Saudita preside el G20, la reunión estaba programada para realizarse en la ciudad de Yeda, pero dada la coyuntura derivada de la pandemia mundial, nuevamente se realizó de manera virtual.



Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de las economías industrializadas y emergentes que representan al 85% del producto bruto mundial, analizaron el impacto de la pandemia del Covid-19 en el panorama económico internacional.



También hablaron sobre los riesgos y desafíos generados en cada país y las respuestas fiscales, monetarias y de política económica ante esta contingencia.



Revisaron los avances en la implementación del Plan de Acción del G20 en respuesta al Covid-19, que fue adoptado el pasado 15 de abril que incluye políticas para robustecer los sistemas de salud, así como medidas fiscales y monetarias que están permitiendo atenuar los efectos adversos derivados del periodo de confinamiento, asegurando un sistema financiero estable y resiliente.