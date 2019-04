Reconocen a López Dóriga con Premio de Periodismo Rey de España

El periodista Joaquín López-Dóriga recibió una mención honorífica por toda su carrera durante la XXXVI edición de los Premios de Periodismo Rey de España.Además, Wilfredo Ernesto Miranda Aburto recibió el Premio Iberoamericano de Periodismo por el artículo ¡Disparan con precisión: a matar!; mientras que el catedrático de Lengua Española Francisco Moreno es Premio Don Quijote de Periodismo.Los responsables de la agencia brasileña de noticias Amazonia Real, la cofundadora Elaize Farias y el fotógrafo Alberto Araujo fueron galardonados con el Premio de Medio de Comunicación destacado de Iberoamérica.Los informadores también brasileños Marcelo Magalhães y Daniel Motta obtuvo el Premio de Televisión mientras que el boliviano Roberto Navia es Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental.El argentino Diego Cabot recibió el Premio de Prensa; en tanto que los profesionales de la cadena de televisión Univisión y el medio digital El Faro, de El Salvador, obtuviron el Premio de Periodismo Digital por la serie De migrantes a refugiados: el nuevo drama centroamericano.El portugués Nuno André Ferreira fue galardonado con el Premio de Fotografía; mientras que los españoles Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez obtuvieron el Premio de Radio por su trabajo en el serial de la cadena SER "Vidas enterradas"."La magia está en la radio"Aunque ha trabajado en todos los medios, el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga asegura que "la magia está en la radio".Nacido en Madrid en 1947, el veterano informador, mexicano desde que cruzó el charco siendo casi un niño, obtuvo, fuera de concurso, una mención honorífica en el marco de la XXXVI edición de los Premios de Periodismo Rey de España.Empezó escribiendo en un diario, El Heraldo de México, en 1968, y dos años después ya estaba trabajando en televisión con el maestro Jacobo Zabludovsky en el noticiero 24 Horas.López-Dóriga hizo durante 16 años un programa televisivo que llevaba su nombre en el Canal de las Estrellas. Ahora escribe una columna en MILENIO Diario y colabora en la tertulia de Radio Fórmula."Para mí, la herramienta es el contenido. Lo que me gusta es el periodismo, aunque sea a gritos... La televisión, claro, por la audiencia. Pero la magia está en la radio. Porque es una relación muy íntima. La radio son emociones"."La noticia que más me ha afectado fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en México. Una tragedia. Miles de muertos en una ciudad rota y aislada. El mundo pensó, y los que vivíamos allí también, que la ciudad de México había desaparecido", INDICA.López-Dóriga recuerda su exclusiva: "fue el día que murió Franco. Aquel 20 de noviembre de 1975 di la noticia para radio y televisión a los mexicanos, que se enteraron antes que los españoles porque eran las cuatro y media de la madrugada y (en Madrid) estaban durmiendo".El veterano periodista opina sobre la petición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI para que el monarca español se disculpara por "los agravios" cometidos contra la población indígena durante la Conquista.Fue "una falta de oficio diplomático... Ya el rey (Juan Carlos) habló de reconciliación cuando la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, México, en 1991... Los perdones no se pueden exigir".Y termina: "A los españoles y mexicanos no nos hacen falta más abrazos porque siempre estamos abrazados".