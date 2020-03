Reconocen a mujeres destacadas

Escuchar Nota

Allende, Coah.- En Allende, los 365 días lo celebramos y lo dedicamos a la mujer, expresó el alcalde Antero Alvarado Saldívar en el homenaje público con reconocimientos a ocho emprendedoras mujeres y a dos organizaciones sociales de ayuda comunitaria.



El evento se llevó a cabo en la explanada de la plaza principal en el cual el alcalde acompañado de su esposa Diana Lozano Flores, integrantes del Cabildo y funcionarios destacaron la grandeza y el espíritu de servicio que caracteriza a las mujeres allendenses.



Los merecidos reconocimientos fueron entregados a Alma Patricia Chávez, Ofilia Hernández Neaves, Gabriela Zertuche Olvera, Ana Laura Garza Martínez, Reyna Guadalupe Rodríguez, Estela Mendoza viuda de Urrutia, Evangelina Alvarado Rosas, Aracely Gutiérrez Salinas, el Comité de Obras Sociales y la Asociación Alianza para la Ayuda Comunitaria.



“Los hombres debemos de reconocer que sin la mujer no somos nadie y en lo personal el Día Internacional de la Mujer lo celebro los 365 días del año, porque de ella nací, aprendí lo mejor de mí, me enseñó a trabajar como hombre de bien, aprendí que además de ayudar a mi papá en su trabajo, a hacer el almuerzo, la comida y la cena y ese es el ejemplo que hoy en día tengo, gracias mamá”, expresó.



En su mensaje agradeció la presencia de las mujeres homenajeadas y de todas las mujeres de Allende, entre ellas a la licenciada Aracely Gutiérrez Salinas, quien siguiendo la bondad, ejemplo de trabajo y espíritu de servicio de su padre don Antonio Gutiérrez, contribuyó en la pavimentación de cuatro importantes calles en el centro de la ciudad.



“A nombre del pueblo de Allende y del Ayuntamiento, agradecemos de corazón a la licenciada Aracely Gutiérrez por su ayuda, le damos infinitamente las gracias porque ese es el ejemplo que su padre don Antonio Gutiérrez les dio a sus hijos”.



Mencionó también a doña Estela Mendoza de Urrutia quien hace 20 años se organizó con sus vecinos para introducir el servicio de drenaje en el sector textil con una serie de actividades como la venta de hamburguesas para aportar lo correspondiente en el programa Peso por Peso.



“Lo irónico de la vida es que la cuadra donde vive doña Estela no alcanzó en aquel entonces el servicio de drenaje, pero siempre ha estado dispuesta en ayudar”.



Hizo hincapié en el Comité de Obras Sociales por altruistas señoras damas con una labor callada, lejos de la difusión y la publicidad, beneficiaron a cientos de familias, gracias a los recursos de los bailes de debutantes realizaron ayudas médicas y despensas a la gente necesitada.



“Cuando uno sirve al pueblo de corazón como es también la Alianza para la Ayuda Comunitaria y de cada una de las mujeres homenajeadas con el propósito de ayudar a Allende, siempre serán bienvenidas porque la gente de Allende es buena y ese es el Allende que debemos seguir construyendo y trabajando”, finalizó.





Homenajeadas



Aracely Gutiérrez Salinas.



Alma Patricia Chávez.



Ofilia Hernández Neaves.



Gabriela Zertuche Olvera.



Ana Laura Garza Martínez.



Reyna Guadalupe Rodríguez.



Estela Mendoza viuda de Urrutia.



Evangelina Alvarado Rosas.