Reconocen a trabajadores de Clínica 88

Doctores, enfermeras y personal que conforma la plantilla laboral de la Unidad Médica Familiar #88 del IMSS ubicada en Ramos Arizpe, participaron en las festividades del décimo noveno aniversario de la clínica. Se otorgaron cuatro reconocimientos especiales a los trabajadores por el buen desempeño a su trabajo en los últimos 10 años.La directora de esta unidad médica, Laura Irene Pérez Montes, fue una de las reconocidas por la labor que realiza al frente de esta institución la cual fue inaugurada el 25 de junio de 1999 por el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.Otros de los reconocidos fueron Gilberto Herrera Melacio del departamento de Servicios Básicos, el enfermero del área de Urgencias, José Luis Martínez Monjaraz así como la asistente medica, Liliana Beltrán García.Al hacer uso de la palabra, Laura Irene Pérez destacó que la Unidad Medica Familiar presta una atención completa la cual no solo incluye a los derechohabientes como a los trabajadores, sino también a hombres, mujeres y niños que no tienen afiliación al IMSS.La titular de la clínica hizo público un reconocimiento especial para todos quienes laboran en ella porque diariamente trabajan para mejorar la salud de los ramosarizpenses.