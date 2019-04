Reconocen postura de México ante Venezuela

El representante de Juan Guaidó, Reinaldo Díaz, reconoció la postura de México ante el llamado del "Presidente encargado" a un levantamiento.Por la mañana, el Gobierno mexicano expresó preocupación por una posible escalada de violencia en ese país."Hoy en la mañana, funcionarios de la Cancillería mexicana nos recibieron. Nos hicieron saber el comunicado que han hecho saber al mundo y a pesar de que muchos hoy tildan de este proceso como un supuesto golpe de Estado, hoy México ha decidido decir que en Venezuela no hay ningún golpe de Estado", dijo."Lo que hay es un proceso en el cual ellos simplemente quieren prever que se dé de manera pacífica. Que se entienda que no es un golpe de Estado, es una tarea fundamental para nosotros".Señaló que no Guaidó ni sus simpatizantes quieren que se siga desatando la violencia en Venezuela, pero aseveró que el pueblo está cansado."El pueblo está cansado y está dispuesto a darlo todo en cualquier espacio para lograr la libertad", expuso el ex Alcalde del Hatillo en entrevista con medios.Refirió que ha estado en conversaciones con un equipo de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana que los recibió y atendió esta mañana."Estamos conversando que si se da un proceso de transición inmediata en donde cese la usurpación, también se tiene que dar aquí en México para retomar esta Embajada para todos los venezolanos", comentó."Nos manifestaron que están en conversación con el grupo de contacto, sin embargo, no se puede avanzar hasta que sepamos cuál es el desenlace de lo que está pasando en Venezuela".