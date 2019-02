Reconocerse en el dibujo

Pintor, artista digital, diseñador y tatuador, Alfonso Rosas tiene varias facetas en la labor creativa que desempeña en ROHO Estudio. En este sitio la tinta marca para siempre la piel de sus visitantes, aun así, una de las pasiones del sonorense es el dibujo a lápiz.Dejarse llevar por la línea y la silueta es para Rosas un acto de liberación, tanto creativa como emocional, por eso impartirá el Taller de Dibujo de Figura Humana del 11 al 15 de marzo. En sesiones de dos horas los asistentes explorarán la belleza de la figura humana gracias a la presencia de una modelo en vivo, quien mostrará su cuerpo para que los dibujantes puedan plasmar con el grafito y el papel el momento presente, uno de los conceptos esenciales del proceso creativo del tallerista“En este curso busco dar una experiencia muy especial por el hecho de tener a una modelo en vivo para ser dibujada. Es interesante porque comienzas a trabajar otras vías neuronales con diversos ejercicios que se hacen para mejorar este proceso creativo. En 10 horas (que dura el curso) no voy a enseñar a dibujar obras maestras, lo que sí es a crear nuevas composiciones a raíz de la figura humana”, comentó Rosas en entrevista con Zócalo.AutoconocimientoEste curso, cuyas sesiones tendrán lugar en un horario de 20:00 a 22:00 horas en ROHO, ha sido impartido previamente en dos ocasiones. La primera de ellas fue hace 10 años en la Galería Blanco y la otra hace más de seis años.Como explicó el tatuador, el proceso de dibujo de la modelo “tiene mucho que ver contigo mismo y tu relación con el cuerpo, tanto el propio como el de los demás: si haces manos pequeñas, pies grandes, ojos, cabello… todo tiene un significado importante en la relación mente-lápiz. Es un asunto interesante”.“Al finalizar todos se van con una experiencia muy satisfactoria ya que los pongo a prueba: hay que dibujar una forma y un volumen en 30 segundos. El ambiente también influirá pues tendrán que dibujar con música clásica y a veces con rock pesado. Hay factores que harán que sus procesos creativos cambien y sean otros, que se les abran nuevos caminos y oportunidades para crear, eso es lo que en verdad busca el taller”.El curso es además una exploración personal que permite al dibujante ponerse en contacto consigo mismo, así como con el entorno.“Este curso de dibujo es una forma de decirles ‘este es su momento y déjense llevar, aquí no hay errores’, es invitarlos a que vivan el momento y disfruten la parte libre de dibujar sin preocuparse por hacer una obra maestra, porque ese no es el sentido”, detallódebate y aprendizajeEl socio de ROHO explicó que cuando el taller tuvo su primera sesión él tenía 30 años, ahora, a sus 40, intenta que el conocimiento que ha adquirido en ese tiempo tanto en la técnica pictórica como a nivel personal pueda mostrarse a quien asista a su curso. Aunque cómo él dice: “no soy un maestro sino un guía”.“Quiero transmitir temas que no tengan nada que ver con el dibujo mientras ellos estén dibujando. Quiero involucrar temas como el eterno presente, el ego y demás conceptos de la vida diaria que podemos poner sobre la mesa. Este taller busca ser también una forma de entrar en debates y hacer comunidad, sobre todo.“Soy un guía, un proveedor que da un camino por clase. También me he quedado mucho con cosas de ellos, ya que muchos son artistas forjados o que están en proceso. Son gente que ya trae algo y que saben de qué va, esto también me funciona a mí porque de todo se aprende”, explicó Rosas, quien detalló que diversos creadores de la ciudad han tomado su taller, entre ellos los pintores Roy Carrum y Lillet Jamieson, así como publicistas de Grupo W.El egresado de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) explicó que este taller es también una forma de agradecer el amor que le tiene al arte visual y cómo este se lo ha retribuido con la posibilidad de vivir de lo que le gusta, ya sea en un lienzo, un diseño o un tatuaje. La pintura, la tinta y el grafito son las herramientas y materiales que Rosas escogió para cimbrar su futuro y son las que lo han mantenido ahí.Mayores informes en el Facebook ROHO, así como en el teléfono 844 485 0871.