Reconstruyen el rostro de Ali, su rostro le llegaba a la cintura

"Había que dosificar las cirugías, porque al quitar el tumor sangra mucho. Por su deformación esquelética, había que ajustar mucho hasta qué punto puedes hacerlo sangrar, porque se puede complicar la operación", ha añadido el doctor.

El doctorha realizado un nuevo milagro médico, tras operar al pacientede una "severa deformidad facial izquierda", que hacía que la cara le llegara a la cintura. "Entre todos le hemos hecho el regalo más grande que se le puede hacer a un ser humano: una vida nueva", ha celebrado el médico.El cirujano valenciano ha presentado el caso deun hombre de 30 años intervenido de una forma severa de neurofibromatosis con gran deformidad esquelética y facial. Junto a él han estado el paciente, el director gerente de, el doctor; y el gerente del9 de Octubre, el doctor"Ali tiene una enfermedad infrecuente, unade tipo uno. Su caso era, de cero a diez, un once. Es, con gran diferencia, lamás grande que he visto en la vida", ha admitido Cavadas, que ha recordado que el paciente debía "abrocharse la cara con el cinturón".Además, ha apuntado que su caso era "de difícil manejo quirúrgico anestésico y de reanimación", ya que el paciente tiene una deformación esquelética que hace que los pulmones sean más pequeños.Por ello, desde octubre de 2019 se le han practicado tres cirugías hasta disminuir la deformidad lo máximo posible, sin riesgo de paralización facial. La segunda cirugía se realizó en noviembre de 2019 y, a causa del, la tercera tuvo que retrasarse hasta octubre de 2020."Lo importante es que, entre todos, le hemos hecho el regalo más grande que se le puede hacer a un ser humano: una vida nueva. A una persona que no tenía vida. Es la historia de gente sensata, bien intencionada, que trabaja mucho y juntos para hacer un regalo del calibre de una vida nueva a alguien que ni conocíamos", ha subrayado Cavadas.En la misma línea, el médico ha recalcado que lo han hecho "por el placer de regalar una vida nueva". "Lo que perdurará va a ser el ejemplo de que gente sensata puede conseguir cosas memorables", ha apostillado.Por su parte, Ali Amnad ha celebrado la posibilidad de tener una nueva vida. "Siento que soy otra persona, tengo una vida como todos los demás, puedo hacer una vida normal. Agradezco a todos por darme la oportunidad de poder tener una vida como todo el mundo. Estar en esta situación no tiene comparación con el pasado", ha resaltado.Además, se ha mostrado "muy contento y feliz" de haber estado en manos del doctory su equipo. También, ha agradecido a la Fundación Agra, a las asociaciones y personas que le han ayudado psicológica y económicamente y a las familias marroquís que le han acogido en su casa en España.El paciente ha lamentado que sufrió la deformidad durante prácticamente toda su vida y al final tenía "un trozo de carne muy grande, de trece kilos", que le impedía dormir y ver correctamente, entre otras dificultades.En la actualidad, Ali Amnad está "totalmente recuperado" y podrá llevar una vida normal en su aldea de. Con estudios en el ámbito de la electrónica, ha señalado que le gustaría montar un negocio para arreglar teléfonos en su país.Cavadas ha apuntado que laes una enfermedad de nacimiento y no tiene cura, sino que el tratamiento es quirúrgico y hay que quitar partes del tumor sin dejar lesiones significativas. "Si volviera a crecer, le meteremos mano", ha destacado el médico.La intervención ha sido posible gracias a una acción solidaria conjunta de la Fundación Cavadas, lay el9 de Octubre.