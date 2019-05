Reconstruyen el rostro de un hombre de mil 300 años

Oscar Nilsson, arqueólogo sueco, ha logrado restaurar el rostro de uno de los últimos pobladores de la actual Suiza antes de que el territorio fuera invadido por los alamanes, tribu germánica que se estableció en torno al año 700 d.C., ha publicado la revista National Geographic Los restos del hombre fueron descubiertos en una sepultura de estilo romano construida en piedra durante excavaciones en el municipio de Grenchen.“Nunca he visto unos dientes más uniformes o perfectos. No es un caso típico para mí. A menudo tengo que empezar a reconstruir los dientes mirando lo que les rodea”, explica Nilsson.De acuerdo con lo publicado, el hombre tenía en el momento de su fallecimiento entre 19 y 22 años y medía unos 168 centímetros.“No quiero describir una personalidad de la que no sé nada”, dice el arqueólogo. “Al mismo tiempo, necesito crear una cara que dé la impresión de que esa persona estuvo viva y tiene alma”, añade.