Recopila UNIF denuncias publicadas en redes

Saltillo, Coahuila-. Durante este año, la Unidad de Integración Familiar del Municipio ha estado recogiendo denuncias que se publican en redes sociales, como parte de su trabajo.



En la mayoría de las ocasiones no son las víctimas quienes están detrás de la publicación, sino familiares y amigos, pues se ha encontrado resistencia para denunciar por parte de las mujeres agredidas, afirmó Patricia Moreno Domínguez, coordinadora de la Unif.



“Atendemos de inmediato, se busca a través de las mismas redes sociales la ubicación de la persona, o de algún familiar para poder atender a esa víctima”, afirmó.



No solo se atiende lo que sale en Facebook, sino que se orienta a que se denuncie, de lo contrario no se puede proceder contra el agresor.



Uno de los mayores problemas que se manifiesta constantemente es la dependencia de la víctima con el agresor, por lo que se buscan alternativas para apoyar a las mujeres y se animen a denunciar.



Además, la Unif comparte la información con la Fiscalía General y el Centro de Empoderamiento para la Mujer, a fin de que se cuente con todos los pormenores en cada caso.