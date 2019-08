Recordar es volver a vivir… ¡a 10 años de la gesta!

A una década de la muerte de la maldición del “Ya Merito”; un 29 de agosto del 2009, losde Saltillo apalearon 14-1 a los Tigres de Quintana Roo para quedarse con la Copa Zaachila y así sumar su primer título, oficial, de la LMB.“Es una satisfacción el haberme tocado estar en esos momentos en que el equipo Saraperos quedó campeón, se quita el mote del “ya merito”, tenemos muchos recuerdos, donde estábamos al lado de Orlando Sánchez, lo seguimos viviendo y agradeciendo siempre”, relató Fernando Elizondo, uno de los sobrevivientes del cuerpo técnico del Sarape campeón.Cerca de 17 mil almas vieron cómo Rafael Díaz completó la ruta con solo ocho hits, para una carrera limpia, regaló un pasaporte y ponchó a seis enemigos, quedándose con el triunfo sobre la loma, en tanto que Refugio Cervantes brillaba con el madero al irse de 5-2 con cuadrangular y cuatro remolcadas, en una noche redonda para el ataqueverde.“Fue un cumpleaños muy bonito porque fue el día que quedamos campeones, fue el día que la gente se volcó al equipo Saraperos, fueron cosas muy bonitas ese día. Ese equipo era muy unido, muchachos enfocados a lo que queríamos que era clasificar y ser campeones”, relató Julio César “Chiva” Miranda, otrora coach de pitcheo quien recién regresó al Sarape.Rola de Carlos Gastélum que tomó Nelson Teilon en las paradas cortas, cedió a José Manuel Rodríguez, quien a su vez tiró al guante de “Cuco” Cervantes para sentenciar el out 27 y así romper el maleficio, así dar inicio a una nueva historia de éxitos en el Parque Madero.“Cuando cayó el último out, todos brincamos de júbilo, de alegría, todo lo que se había trabajado de un principio, de los 15 lanzadores que teníamos, siete eran novatos. Los muchachos hicieron sus ajustes y fue una temporada muy bonita para todos, no se puede expresar la alegría que sentíamos en ese momento”, relató la “Chiva” Miranda.Hace 10 años, los Saraperos clasificaron al playoff en el tercer sitio del standing global del Norte, vencieron a los Broncos de Reynosa en seis juegos, luego barrieron a Vaqueros Laguna y dominaron en seis a los Tigres de Quintana Roo, para conquistar la primera Copa Zaachila, una hazaña que se repitió al año siguiente con el bicampeonato.Luego de cuatro años sin postemporada, el Sarape regresa a la lucha por el campeonato, en su temporada 50, a 10 años de su primer título oficial, con todos los elementos sobre la mesa para tratar de repetir la hazaña y volver a encender las esperanzas verdes de un nuevo trofeo para sus vitrinas.LA RUTA DEL CAMPEONATO» Hace 10 años, los Saraperos clasificaron al playoff en el tercer sitio del standing global del Norte, vencieron a los Broncos de Reynosa en seis juegos, luego barrieron a Vaqueros Laguna y dominaron en seis a los Tigres de Quintana Roo, para conquistar la primera Copa Zaachila, una hazaña que se repitió al año siguiente con el bicampeonato.MISMO OBJETIVO» Luego de cuatro años sin postemporada, el Sarape regresa a la lucha por el campeonato, en su temporada 50, a 10 años de su primer título oficial, con todos los elementos sobre la mesa para tratar de repetir la hazaña y volver a encender las esperanzas verdes de un nuevo trofeo para sus vitrinas.EL MEJOR 'ROBO' DE BASEMarco Tulio López Chapa, seguidor de Saraperos, presumió un gran recuerdo. A Marco Tulio se le recordará por robarse la segunda base en el juego decisivo, ya que ante el júbilo del festejo, Marco realizó la proeza de correr hacia el diamante y tomar la Segunda Base para tener un recuerdo de aquella noche.