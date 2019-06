Recorre 80 mil kilómetros fotografiando América

Este fin de semana, abordo de una Vespa GTS 300, arribó a la ciudad de Piedras Negras John Silva, un fotoviajero que inició su viaje desde Ecuador, acumulando ya un total de 80 mil kilómetros recorridos de carpeta asfáltica, fotografiando los maravillosos paisajes que le ha ido dejando su viaje.En el año 2011, inició su travesía el fotoperiodista colombiano John Silva, buscando llegar hasta "el fin del mundo", saliendo en el mes de noviembre en su scooter inspirado en su padre quién en vida tuvo una. En ese entonces recorrió 11 países con un total de 35 mil kilómetros."En ese viaje me encontré primero a mi mismo, viajando tuve una mirada muy personal de mi vida y después de eso encontré historias, gente, lugares y momentos increíbles que pude registrar con mi cámara que he ido compartiendo con la idea de antojar de ir a viajar" afirmó Silva en entrevista exclusiva para Zócalo Piedras Negras.El viaje de John Silva, mientras sumaba kilómetros se fue inspirando para la realización de una conferencia titulada "El camino es el mensaje" la cual ha ido impartiendo mientras recorre carreteras nuevas, compartiendo sus reflexiones acerca de la vida, mostrando sus imágenes y platicando las experiencias a los que han tenido la oportunidad de escucharlo."En Coahuila he sentido una doble calidez, la gente en México es como yo había escuchado que era: amable, atenta, gente buena. Entonces estoy acá corroborando que es así la gente de acá, un país al que siempre quise venir, el hermano latino mayor del norte" afirmó el fotoperiodista sobre su paso por Coahuila.Su viaje no culmina en la ciudad fronteriza, actualmente se encuentra viajando hacia Estados Unidos buscando cumplir algunos compromisos que adquirió para exponer su trabajo, sin embargo, afirmó que en agosto seguirá su viaje con mayor detenimiento por el país azteca.La Patagonia Argentina, Lago Capri en la Coordillera de los Andes, Ruta 40 (la más extensa de Sudamérica y atraviesa Argentina de norte a sur), Parque Nacional Torres del Paine en Chile y el Glaciar Perito Moreno son algunos de los lugares que ha conocido e inmortalizado a través de su lente el fotoviajero."Si hay algo que a mí me gusta es ir a los pueblos, se que aquí tienen los Pueblos Mágicos y me gustaría recorrer una gran parte, me ilusiona muchísimo porque ahí es donde encuentras historias increíbles y eso me gusta" culminó Silva sobre su viaje e intereses principales que tiene sobre México.