Recorre la plástica que hay en Saltillo

Escuchar Nota

Aunque hoy es el último día para apreciar los legendarios grabados de, de Francisco de Goya, la oferta pictórica en la ciudad no se queda ahí, pues aún se pueden visitar varios recintos que dan una muestra tanto de arte local, como nacional.Exposiciones que van del grabado a la pintura tradicional hasta aquellas que son instalaciones y arte textil. Para dar la vuelta este fin de semana y el resto de la que comienza,recomienda cinco muestras que pueden visitarse.Darío Castillejos es un cartonista y grabador originario de Oaxaca. Su trabajo le ha granjeado numerosos premios que lo colocan como uno de los principales dibujantes satíricos del país, esa estirpe que utiliza el trazo y el lápiz para criticar a la política pero también para dejar volar la imaginación, tal como lo demuestra su exposición, que actualmente se exhibe en elLas obras de Castillejos parten de esas dos líneas que plagan su imaginario: la sátira y la burla, la crítica descarnada pero a la vez humorista de la sociedad mexicana, especialmente el mundo de la política, pero también la fantasía del sueño, aquellas quimeras que lo liberan de esa realidad cruda y cruel del mundo.Esta exposición se completa con, del saltillense Roy Carrum. Una serie de grabados en la que la vida cotidiana de un adulto contemporáneo se ve reflejada en esas íntimas piezas: gatos que viven sobre una mesa al lado de una botella de whiskey; amplificadores y guitarras arrumbadas en un rincón. Plantas que viven a la sombra del microuniverso que es la habitación de su dueño... todas ellas, en un viaje personal.Cuatro décadas de trabajo es el que respalda a, pintor lagunero que ha visto crecer su obra como las ramas de un árbol, como el bosque de un paisaje aquellos que tanto gusta pintar, como lo demuestra su exposición 40 Años con el, la cual se inauguró el pasado octubre como una de las actividades del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2019, y que aún permanece expuesta en elEsta serie intenta dar un recorrido en la trayectoria del artista y dar cuenta, también, de esa ansia creativa que lo mueve, ya que por una parte pueden observarse retratos, en otras paisajes y en otros lienzos más obras surrealista que no pueden encasillarse, observaciones abstractas sobre sí mismo y el mundo que lo rodea.O como explicó Aguirre aen una entrevista con motivo de la inauguración de su obra “en ocasiones acumulamos ideas que sino las sueltas, te van haciendo daño. Eso es lo que me pasa con los paisajes, por eso cuando termino uno busco el descanso, la limpieza corporal, emocional y espiritual en estas cosas. Obras subliminales, ideas abstractas o lo que sale”.El humo de los cigarrillos invadiendo el ambiente, la cerveza fría que contrarresta el calor del verano o, por el contrario, el calor encerrado que limita el mundo del helado exterior es lo que se vive y siente en los bares, lugar que deja innumerables marcas y recuerdos en sus parroquianos, como lo deja manifiesto Geroca en su exposición, la exposición anual que presenta en laCompuesta por 81 piezas, esta exposición es quizá la más grande del exponente del art brut norestense y se compone de una serie de obras que remermoran la grandeza del extinto bar regiomontano, lugar que dejó en Geroca amplias cicatrices y resacas.Si bien ‘El Cerdo’, solo abre de lunes a sábado, no hay excusa para no visitar esta exposición. Además de que el próximo 30 de enero, inaugurará una nueva muestra llamada. Serigrafías para Recordar, de la ilustradora María Coco.es una instalación de reciente manufactura. Expuesta en la Sala 2 del Museo del Desierto (Mude), es un homenaje y, a la vez, un análisis de los mercaditos como un centro social de comunicación entre un barrio o una misma ciudad.Para el artista, “estos espacios propician que se interactue de manera involuntaria”. Esa fue la necesidad de Ortega para demostrar la importancia de estos lugares en una actualidad en la que las relaciones personales y humanas se dan casi exclusivamente por internet.La exposición del creador consta de fotografías intervenidas, pinturas al óleo e instalaciones, todas ellas lúdicas y festivas, como si se trata de la transposición de la atmósfera de fiesta de los tianguis al mundo abstracto del arte., obra de la artista textil, se expuso primero en la Alianza Francesa y, la noche del viernes en el. En esta muestra, la artista hace un recorrido por el desierto y la relación corporal con la madre naturaleza.Para eso, utiliza los materiales que ese mundo le ofrece: fibras de lechuguilla y restos óseos, espinas de cactus y rocas, todos ellos unidos por hilos que entretejen una historia y una exploración personal.La obra de Castillo, la cual cuelga de las paredes y los techos del bar localizado en Hidalgo cruzando Escobedo, es una mirada íntima a lo que se es personalmente y a cómo el entorno puede cambiarlo todo.