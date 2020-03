Recorre museos de todo el mundo, que el Covid-19 no te lo prohíba

Escuchar Nota

Ahora que se recomienda, date una vuelta por estos museos sin salir de casasobre todo en los países que albergan los museos más importantes. Sin embargo gracias a la tecnología y a la visión de estos espacios, algunas colecciones pueden visitarse de manera virtual desde la comodidad de tu sillón. Aquí te enlistamos algunos de los que no te puedes perder.Uno de los museos más importantes a nivel internacional y quizá el estadunidense más importante, especializado en colecciones de arte moderno, en su recorrido virtual, que puede hacerse desde un smartphone hasta con unos lentes de realidad virtual, contempla varias secciones del museo que pueden verse detenidamente en una grabación de 360 grados.El museo italiano que contiene la colección más grande de arte renacentista, se puede visitar con detenimiento, sala por sala desde la comodidad del sillón. A pesar de que no es interactivo, ofrece información muy completa no solo de cada obra y su periodo sino de los artistas que contienen los espacios: Miguel ¡ngel, Rembrandt, Davinci, por mencionar algunos.Es un espacio que permite navegar de diferentes maneras y en el que te puedes tardar un par de horas.Este no es un recorrido en el palacio que es el Museo Británico, sino un recorrido por la historia del arte albergada en las piezas del museo ubicado en Londres, que realizaron con la ayuda de Google.Es una línea de tiempo que se recorre pieza por pieza en una especie de constelación: se pueden ver de manera cronológica o a partir de diversas temáticas que atraviesan las colecciones o por la ubicación geográfica de donde fueron extraídas. Este es un viaje también auditivo, con un diseño sonoro y también con una guía de cada una de las piezas en audio.Una de las obras de arte más importantes en la historia de la humanidad, una para la que la gente hace fila por horas para ver en vivo, puede verse con detenimiento en alta definición y en 360 grados a través del sitio web del Vaticano, palacio que la alberga desde hace siglos. Fue inmortalizada por Miguel Ángel, quizá el nombre más relevante de la historia del arte hasta nuestros días y sus múltiples detalles y referencias cuentan una historia que no cualquiera puede retener en un solo día.La página que contiene la colección del Museo del Prado no está pensada del todo como un recorrido virtual, sin embargo, los directores del museo se encargaron de hacer un registro exhaustivo de cada una de las piezas y cada una se puede mirar a detalle y de cerca sin los filtros de seguridad de los museos.Las obras están ordenadas por temáticas, escuelas, artistas, y temporadas, para explorar una verdadera clase de arte autodidacta.No existe como tal un recorrido dentro de este museo, sin embargo, la apuesta multimedia de los curadores por enriquecer la experiencia de los visitantes con una serie de discusiones, audioguías y espacios de discusión de temas de actualidad en una revisión de la historia del arte. Es una manera distinta de acercarse a la colección del Reina Sofía, un espacio cultural que además está por anunciar una serie de actividades para los y las amantes del arte que no pueden acudir al museo por la cuarentena con el hashtag #ElReinaEnCasa.En México hay varios espacios que cuentan con recorridos virtuales, sobre todo museos de antropología e historia en varios estados, pero también los museos de arte con colecciones de arte nacional de gran importancia. Uno de ellos es el recorrido del Museo de Arte Moderno, que puedes visitar a través de un recorrido de 360 grados sala por sala.En la página del Instituto Nacional de Bellas Artes se pueden hacer recorridos por más de 20 museos, entre ellos el del Palacio de Bellas Artes, el Ex Teresa Arte Actual y el Museo de Arte Carrillo Gil