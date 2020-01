Recorren la historia de letras y melodías

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Conocer la cultura rusa a través de sus letras; saber si en el siglo 21 aún existen genios musicales que dejarán un legado para la posteridad o aprender el uso del color y la composición de elementos para conseguir un cuadro bello, es un poco de lo que puede aprenderse en los seminarios culturales que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), abre a la comunidad saltillense.



Desde hace más de una década estos cursos han ampliado la cultura de la ciudad, así como complementado la educación que reciben los universitarios en la escuela, hecho que según apuntó Gabriela Romero Pinto, subcoordinadora de Patrimonio Cultural de la universidad, ha ido acrecentándose cada vez más. Aunque el verdadero objetivo de estos seminarios es que las personas interesadas en los temas que tratan cada uno de ellos, puedan tener un ahondamiento mayor guiado por expertos.



Los cursos son seis, entre los que destacan Literatura y Cultura Rusas, impartido por Elena Surovikina. El cual se divide en 15 sesiones de tres horas cada uno y tiene un costo de mil 500 pesos. En este seminario analizarán diversos textos literarios que ensanchan los horizontes que se tienen sobre la vida de los autores rusos de inicios del siglo 20, así como el entorno histórico y social que los llevó a escribir esos libros.



Según Surovikina, este seminario, que inició el semestre pasado, tiene como objetivo complementar ese primer módulo llamado Aproximación, el cual analizó “de forma cronológica diversos temas: iniciamos con literatura popular y pasamos a la literatura clásica rusa del siglo 18 y 19. Seguimos con la literatura de migración y la llamada ‘literatura retenida’, esas obras que por alguna razón no fueron reconocidas en su momento, pero que después de la caída del socialismo fueron vistas”.



Los otros dos módulos de los que consta este diplomado, son Beneficio y Compromiso. Así, este ciclo abordarán obras que tratan temas como el amor, además “de tópicos como la guerra, la vida y la muerte, así como la importancia de la fauna en la literatura rusa. Lo que hice fue agrupar diferentes lecturas para profundizar en ellas. Además trataremos el tema del ‘homo sovieticus’, que es la imagen de la persona soviética, veremos lo que se puede rescatar y criticar de la época”.



Según agregó Surovikina las clases de su seminario optan por ser prácticas y lúdicas, eso apunta a un conocimiento más horizontal en el que se dará lectura a más de 30 textos de 24 autores rusos entre los que destacan Mijaíl Bulgákov, Boris Pasternak y Mijaíl Shólojov, entre otros. Estas lecturas se complementan, además, con películas y debates entre los asistentes.



Música y caos



Otro de los seminarios a destacar es el del pianista Joel Almaguer: ¿Esto es Música? Consideraciones Prácticas para la Apreciación de la Música en el siglo 20 a la Actualidad. Este curso puede entenderse como un recorrido de campo; visita a un terreno en el que las pistas están desperdigadas y que, gracias al oído entrenado de Almaguer, pueden entenderse como una guía para conocer las motivaciones y nuevas vanguardias de la música la que es, quizá, el arte más universal de todas.



Para el pianista, el tema es relevante puesto que hablará sobre “la música clásica a partir de la segunda mitad del siglo 20 hasta nuestros días. Veremos cómo a partir de los años 70 comienzan a haber cambios no solo en lo musical, sino también en lo social y filosófico y cómo eso influyó en la música. A partir de ahí veremos cómo esta se vuelve un caos, sin el cual no podríamos comprender la evolución de las composiciones sinfónicas de nuestros tiempos”.



Eso porque, según señaló el experto, la música ha sufrido una revolución con la llegada de la época posmoderna, aquella que rompe los enormes relatos en microhistorias personales cuyas experiencias son distintas para cada uno. Ahora, señala, quizá no hay Beethoven o un Mozart, pero hay otros genios musicales que exploraron esos sitios oscuro de la música como John Cage, Phillip Glass o Julián Carrillo, quienes descubrieron tonos melódicos o exploraron nuevos instrumentos.



“Quiero acercar a las personas a música nueva y que le pierda el miedo a esas nuevas sonoridades que nos llevan a decir que los grandes genios ya no están entre nosotros, pero que sí los hay. Por eso para mí es importante compartir toda esa gama de compositores y músicas que vale la pena escuchar”, apuntó el coordinador del taller que tiene una duración de 30 horas, dividida en 15 sesiones. Su costo es de mil pesos.



Además de estos dos, el programa completo que ofrece la UAdeC, consta del diplomado de pintura Color y Composición, impartido por Zenén Vizcaíno; Historia del Arte Módulo 2: del Manierismo al Postimpresionismo, e Historia del Arte Occidental Módulo 4: Arte del Siglo 20, ambos de José Luis Rodríguez Sena. Así como La Música en la Baja Edad Media: Cantos de Amor Cortés y Divino, coordinado por Alejandro Reyes Valdés.