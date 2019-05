Recorta Hacienda estímulos fiscales para gasolinas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los estímulos fiscales y las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a las gasolinas del 11 al 17 de mayo, las cuales son menores respecto a las establecidas en la semana que terminó.En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalló que la gasolina menor a 92 octanos tendrá un estímulo de 38.17 por ciento, menor al 41.60 por ciento del período previo.En tanto, la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles será de 12.78 por ciento contra un 18.57 por ciento anterior; y para el diésel de 30.51 por ciento, ligeramente por debajo del 30.66 por ciento previo.A su vez, los estímulos fiscales serán de 1.83 pesos por litro en la gasolina menor a 92 octanos, que está por debajo de los 2.0 pesos de la semana anterior; en tanto, en la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles se aplicará de 0.51 centavos que comparada con los 0.754 centavos precios y el monto para el diésel se mantiene en 1.61 pesos.Para las cuotas, la gasolina menor a 92 octanos la tendrá en 2.97 pesos por litro, en 3.54 pesos, para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles, así como el diésel en 3.66 pesos.La SHCP también publicó los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza del país, correspondientes para la próxima semana.