Recortan analistas estimados de PIB

En febrero, especialistas consultados por Banco de México (Banxico) previeron que el PIB mexicano podría avanzar 1.64 por ciento en 2019 en lugar de 1.80 por ciento calculado en enero.Para 2020, el pronóstico de crecimiento económico del País se ubicó en 1.91 por ciento, ligeramente menor al 1.92 por ciento esperado en la encuesta de Banxico de enero.Los especialistas aumentaron su estimado para el dólar a 20.19 pesos para en cierre de este año, contra 20.16 pesos estimados en enero.Para 2020 estiman 20.56 unidades desde los 20.39 pronosticados la encuesta pasada.Las expectativas de inflación general para el cierre de 2019 disminuyeron a 3.67 por ciento en relación a la encuesta de enero, cuando se esperaba 3.85 por ciento.Para el cierre de 2020, las perspectivas sobre dicho indicador se colocaron en 3.71 y 3.75 por ciento, en ese orden.Según los números de la encuesta de Banxico, al cierre del cuarto trimestre de este año, la tasa de fondeo interbancario podría ser de 8.10 por ciento y no 8.17 por ciento como se preveía en el sondeo anterior.Para el último trimestre de 2020, la tasa de referencia del banco central del País puede colocarse en 7.47 por ciento contra 7.44 por ciento estimada en la encuesta previa.Los especialistas no solo ajustaron sus pronósticos de crecimiento para la economía nacional, sino que también identificaron los elementos que pueden trastocar la actividad económica en los próximos seis meses.Los consultores consideran que, a nivel general, los principales factores se asocian con la gobernanza, con 45 por ciento; las condiciones económicas internas, con 23 por ciento; y las condiciones externas, con 13 por ciento.A nivel particular, explica el banco central, los principales factores son, en orden de importancia la incertidumbre política interna, con 18 por ciento de las respuestas; los problemas de inseguridad pública, con 11 por ciento; y la falta de estado de derecho, con 11 por ciento.La incertidumbre sobre la situación económica interna figura con 11 por ciento de las respuestas, así como la debilidad del mercado externo y la economía mundial, con 10 por ciento.Las respuestas de la encuesta se recibieron entre el 20 y 27 de febrero.