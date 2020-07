Recortaría Trinity a 250 en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- La empresa Trinity reajustó 250 trabajadores en lo que va del año, al no renovar contratos clientes de Estados Unidos y estima que suprimiría otras 250 plazas para agosto, advirtió Jorge Carlos Mata Pérez, secretario general de la CTM Monclova.



De continuar así la situación, sin una reactivación de la economía de Estados Unidos y la nacional, no renovarán contratos para la fabricación de los carros de ferrocarril que hace Trinity y tendrán que despedir gente, dijo.



El personal trabajaba en un contrato iniciado en octubre del año pasado y concluyó al no haber más demanda del mercado de Estados Unidos, destacó, y de continuar así, para agosto o septiembre habrá otra baja de personal.



“Hubo reajustados no por el Covid, han sido reajustados desde enero a la fecha, alrededor de 200; se estima que de enero a agosto o septiembre puedan suprimirse alrededor de 500 plazas por dos temas muy puntuales, el primero es que se cumplieron los contratos para los cuales estaban contratados y, segundo, parece que empieza la ciclicidad de la producción a la baja”, destacó.



El dirigente de la CTM apuntó que los trabajadores son altamente capacitados, “guerreros del acero que arman un carro de ferrocarril de 20 toneladas en una hora”, pero la economía para la que ellos producen no solo no está comprando, se estancó y va a la baja.