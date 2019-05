Recorte de personal y menos viáticos… las 12 nuevas medidas de austeridad

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron medidas adicionales de austeridad con el objetivo de apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex).Éstas son las 12 medidas que anunciaron Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP y Carlos Urzúa, titular de Hacienda.A) ÁMBITO DE APLICACIÓNLas medidas serán de observancia obligatoria para toda la administración pública federal, lo que incluye las dependencias, a los órganos administrativos desconcentrados, a los organismos descentralizados, las instituciones públicas del sector financiero, las empresas productivas del estado, el IMSS, el ISSSTE y demás entidades.B) MEDIDAS EN MATERIA DE NÓMINA Y SERVICIOS PERSONALES PARA MANDOS Y ENLACES1. Las instituciones deberán sujetarse al presupuesto destinado a servicios personales aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de Egresos de la Federación de 2019; en este sentido deberán desocuparse antes del 31 de mayo las plazas no autorizadas y ajustarse las estructuras orgánicas conforme a los procedimientos y plazos existentes. Las instituciones deberán realizar el trámite de devolución de las plazas a la Secretaría de Hacienda y el correspondiente trámite de cancelación a más tardar el 30 de junio de 2019.2. No se contará con asesores de la administración pública federal, únicamente existirá un máximo de cinco asesores adscritos a la coordinación de asesores de la Presidencia de la República.3. De manera adicional se ajustarán los montos máximos autorizados a los gabinetes de apoyo con una reducción de 30 por ciento, de acuerdo a la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.4. Únicamente podrán contar con chóferes y vehículos asignados el titular del ejecutivo federal, secretarios de estado, los subsecretarios y homólogos conforme a lo establecido en el informe que se expide en la Ley Federal Republicana de Estado. No se permitirá la compra de vehículos nuevos para su asignación a servidores públicos de mando.5. No se autorizarán re nivelaciones de plazas al alza con el objeto de incrementar las percepciones de funcionarios públicos contratados.6. Se eliminarán las plazas con nivel de dirección general adjunta que fueron creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón.7. Se ajustarán las plazas de las oficinas de representación en el extranjero conforme a lo establecido en el dictamen de la Ley Federal Republicana de Estado aprobada el 30 de abril de 2019.8. No habrá personal de confianza, ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades. El delegado estatal de programas para el desarrollo de cada entidad federativa deberá desempeñar la función de representante de todas las instituciones del gobierno federal para lo cual se apoyará en el personal operativo de base.9. Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el titular del ejecutivo federal.C) MEDIDAS RELACIONADAS CON EL GASTO OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES10. De manera inmediata se ajustarán las siguientes partidas con una reducción de 30 por ciento respecto al monto actual aprobado en 2019.a) Partida 21201: materiales y útiles de impresión y reproducciónb) partida 21101: materiales y útiles de oficinac) partida 26103: combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativosd) partida 26105: combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción destinados a servicios administrativose) partida 37504: viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficialesf) partida 37104: pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de sus funciones oficialesg) partida 32501: estudios e investigaciones11. Se ajustarán las siguientes partidas con una reducción de 50 por ciento respecto al monto aprobado en 2019a) viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisionesb) exposicionesc) gastos para alimentación de servidores públicos de mandod) pasajes aéreos internacionales para funcionarios públicos en el desempeñoe) arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvialesf) otras asesorías para operación de programasg) subcontratación de servicios con tercerosh) servicios de telefonía celulari) congresos y convenciones12. En materia de comunicación social se ajustarán con 30 por ciento menos respecto a lo aprobado en 2019a) Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivosb) difusión de mensajes de actividades y programas gubernamentalesc) difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o serviciosD) REESTRUCTURACIÓN PENDIENTELes exhorto a que se revisen programas de poco beneficio para la población y se eliminen gastos superfluos para garantizar las 71 prioridades definidas para lograr la cuarta transformación. En vez de la dispersión de programas y recursos, debemos optar por lo fundamental, estratégico y de mayor alcance social.