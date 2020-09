Recortes a Coahuila son culpa de Morena: Alito

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- “El PRI respalda totalmente al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís; estaremos al lado de él siempre para apoyarlo y nuestros legisladores federales estarán trabajando para gestionar mayores recursos para el estado de Coahuila y si hay recortes brutales a programas, es responsabilidad de la bancada oficial de Morena”, comentó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con respecto a los gobernadores que se salieron de la Conago.





‘Vamos a levantar la voz’



“Nosotros respetamos la posición de los gobernadores, hay dos gobernadores del PRI, Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, quienes han mostrado una oposición clara a que no se trabaje de manera coordinada y en equipo, haciendo un llamado a la federación para la buena distribución de los recursos para que se invierta en sectores tan importantes como el campo, el turismo, la agricultura, pero también tenemos que tener en claro que éstos son estados que le aportan mucho a la federación y que necesitamos del Gobierno Federal para la cuestión de proyectos, programas de inversión, desarrollo y bueno, nosotros siempre le daremos el apoyo y el respaldo total a nuestra gobernadora y los gobernadores del PRI en las decisiones que tomen, el PRI está al lado de ellos.



En el tema del presupuesto y los recortes que vendrán para varios estados comentó: “Vamos a levantar la voz, porque hoy la decisión del presupuesto la tiene la bancada oficial, la bancada de Morena, hoy no pueden echarse para atrás porque ellos tienen los números necesarios para modificar el presupuesto, nosotros vamos a levantar la voz, pero si hay recortes brutales al campo, a los programas de mujeres, jóvenes, al sector educativo, a salud, es responsabilidad de la bancada oficial de Morena”, comentó.



Se le cuestionó si los recortes presupuestales son una revancha política y señaló: “Yo creo que no hay una política clara en la definición de ver un país competitivo ir hacia adelante y hay que contrastarlo, cuando nosotros estábamos en el gobierno el país crecía al 2.2 por ciento, se generaron cuatro millones de empleos en seis años, México estaba entre los diez países como potencia turística, teníamos fortaleza en tema de manufacturas, en exportación de vehículos, en el sistema carretero, menos incidencia delictiva y hoy con este gobierno que no ha dado resultado, que no hay una respuesta clara, tenemos el peor decrecimiento económico en la historia, más del 12 por ciento; la tasa de homicidios e inseguridad la más alta del país; entonces es un gobierno que dice muchas cosas, pero que no resuelve prácticamente nada”.