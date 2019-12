Recrean investigación sobre el deceso del poeta Xavier Villaurrutia

"Con este libro me interesó acercarme al tema de la muerte de Villaurrutia, la cual no se ha esclarecido, si fue natural o suicidio, como si fuera un expediente policiaco o una novela negra; hay un diálogo con su obra, pero, sobre todo, busco reconocer mis propias carencias, mis fantasmas, como una especie de teatro de sombras, donde si bien estás dialogando con el poeta o investigando cuáles podrían ser las causas de su muerte, en realidad es un viaje al fondo de la noche”, explica Peña.

"Caminé las calles donde andaba Villaurrutia, visité el departamento donde vivió y en el que murió, conseguí las notas de su seguro de vida, que rechazaron porque no había pagado. Conseguí su acta de defunción: investigué en forma. Llegué al punto de quedarme dormido y verlo parado al lado de la cama. Salí del libro sin ganas de arrojar luz sobre lo que sucedió, porque lo que hace la poesía de Villaurrutia es justo lo contrario: arroja sombras”.



"Cada autor del grupo de Contemporáneos tiene un poema de largo aliento. Nostalgia de la muerte es el de Villaurrutia. Aunque siempre me han interesado los poemas de largo aliento, en esta ocasión me rondaba la idea de cómo escribir un libro de poemas que no se leyera desde el principio como un libro de poemas; no quería escribir una elegía a la muerte de Villaurrutia. Pensé en cómo lo asumiría siendo un detective que está buscando las pistas de cómo murió este personaje”, afirma Peña.

"Previo a Expediente X.V. había escrito un libro sobre López Velarde. Ahora me interesaba habitar en el continente de Villaurrutia, así como posteriormente quiero escribir un libro sobre Octavio Paz. Creo que es importante para un autor estar en contacto con la tradición de su literatura. Para mí, escribir tiene que ver con pagar una deuda con la lengua que hablo; en ese sentido, tanto López Velarde como Villaurrutia como Octavio Paz son las más grandes deudas”, asegura.

"Es muy curioso que uno de los últimos amores de Villaurrutia fue un bolero: a veces se cambiaba hasta cinco veces los zapatos para ir a verlo. Sin duda, ahí encuentro vasos comunicantes entre Pellicer y Villaurrutia. Es importante obtener el premio Pellicer con un libro que aborda la obra de Villaurrutia”, concluye.



En(Vaso Roto Ediciones), libro merecedor del(Ciudad de México, 1985) recrea una investigación sobre el deceso del poeta Xavier Villaurrutia. El “caso” es visto a través de la mirada de un detective, quien arma un “informe policiaco” sobre el misterio del fallecimiento del autor de Décima Muerte."Algo que me gustaría dejar en claro es queno es el eje central de mi libro, porque no es una biografía ni nada parecido; el poeta es una sombra que atraviesa las páginas. El personaje principal de Expediente X.V. es el detective. Villaurrutia es sólo la pista.Compuesto por nueve secciones, Expediente X.V. es un entramado de dudas sobre la muerte de Villaurrutia, a las cuales Peña no quiere dar respuesta. También es la (re)lectura del propio autor de la suma poética de Villaurrutia, así como un diálogo entre dos poéticas. “El proyecto lo asumí desde el principio con la idea de que había cabos sueltos. Lo que sí me ocurrió fue que abordé este libro como una actividad física, no sólo como una actividad intelectual.Autor de libros como Me llamo Hokusai (Premio Aguascalientes), Veladora (Premio Efraín Huerta), Janto (Premio Francisco Cervantes) y El síndrome de Tourette (Premio Amado Nervo), Christian Peña apuesta por el poema de largo aliento. En Expediente X.V. recurre a esa arquitectura, pero con la intención de que el poema sea visto como una novela.Para Christian Peña releer la obra de Villaurrutia representó el acto de reconocer. “Hay autores a los que siempre se relee, y justo haces esta relectura porque sacas algo distinto. En Villaurrutia la capacidad de asombro siempre ha estado: un día puedo estar muy atento a los Nocturnos y otro día pasar por sus poemas adolescentes, también geniales; en ambos casos, no hay duda: es un poeta de la oscuridad."En alguna plática le comenté al escritorpor qué en la poesía mexicana no hay poetas que escribieran sobre el terror, como Poe o Lovecraft. Recuerdo que me contestó: ‘¡cómo no! Ahí está Xavier Villaurrutia’. Esa respuesta fue como una revelación, pensar queAdemás de Expediente X.V., Christian Peña escribió Veladora, donde redescubrió la poesía de, poeta de quien Xavier Villaurrutia abrevó. “Para mí hay antecesor fundamental de Villaurrutia, y es Ramón López Velarde. Para mí hay una triada de la poesía mexicana compuesta por Ramón López Velarde, Xavier Villaurrutia y Octavio Paz.Obtener el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer representa para Christian Peña la posibilidad de conversar con dos autores del canon de la literatura nacional. En apariencia distantes en su labor poética, Xavier Villaurrutia yfueron no solamente contemporáneos, sino amigos."Me parece interesante el diálogo que hay entre Pellicer y Villaurrutia, fueron contemporáneos., en Tabasco, porque Pellicer era muy adepto a los Nacimientos, pero Villaurrutia rechazó la invitación. Otro grupo de amigos sí fue a casa de Pellicer, entre ellos