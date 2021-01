Recrean taberna de Moe, de Los Simpson

Escuchar Nota

Losson una serie tan popular que nos ha puesto a pensar cómo serían en carne y hueso, y algunos trabajos son realmente espeluznantes. Sin embargo, también están quienes se han encargado de recrear desde la famosa sala de la familia con un televisor enfrente, hasta la, hecha lo más 'a la medida' posible de lo que observamos en la serie animada.La réplica se encuentra en, y no sólo tiene una fachada idéntica a la que vemos en televisión, sino que por dentro recrea la barra donde Homero Simpson suele pasar horas, los gabinetes al fondo e incluye mesas de juegos para pasar horas ahí. Quizás la gran diferencia, es la disposición del lugar, pues en la serie se ve que entran y la barra se encuentra lateral; aquí, la vemos al fondo.Detalles como el teléfono, la cantina, e incluso el emblemáticok te reciben para dispensarte una deliciosa cerveza. Otro excelente punto que apreciamos es el carismático Barney Gumble, un bebedor por excelencia que nunca falta en el lugar.Pero eso no lo es todo, ya que por la avenida se encuentran unas letras que dicen, como si se tratase dey personajes de la serie sobre la guarnición; además de que al lado de la taberna se encuentran lasEn entrevista para Telegrama, Junior Jara aseguró que la idea proviene de un viaje que tuvo a Estados Unidos, y que se esmeraron en cada rinconcito para que las réplicas de los lugares fueran idénticas a como se ven en la animación.Pero esto no lo es todo, pues el propietario estaría pensando en expandir y diversificar sus negocios para inaugurar una sucursal de, la famosa tienda propiedad del hindú, también personaje ficticio de la serie.Como ya te contamos, el bar de Moe está ubicado en Ecuador, específicamente en avenida Ordoñez Lasso esquina con Dulcamara, sector colegio Alborada en Sayausí, Cuenca, Ecuador. ¿Irías a probar una co unas Krusty Burgers como si estuvieras en Springfield?