Recrean virtualmente el Saltillo de 400 años

a la tesis del arquitecto saltillense, titulada: Estudio infográfico de la evolución morfológica y contextual de la Plaza de Armas de Saltillo y su entorno arquitectónico.Alejandro utilizó la técnica de fotogrametría para devolver a la vida y con movimiento al Saltillo antiguo alrededor de la Plaza de Armas. Se trata de usar fotografías para recrear tridimensionalmente cualquier objeto o edificio.Eligió seis fechas de los primeros 400 años de la ciudad, para mostrar cómo era esa parte deY para recrear los cinco escenarios, se basó en planos antiguos, documentos, maquetas, archivos, grabados, historiadores, daguerrotipos y fotografías.porque en sus inicios no había más que grandes solares y pocas casas en el pueblo. Fue hasta inicios de 1600 cuando ya hay una plaza principal.En ese momento la plaza es un gran solar bardeado, con una puerta de entrada, matorrales por todos lados y una fuente rudimentaria. En el lado oriente, donde hoy está la Catedral, había la primera parroquia, pequeña y sin torre, ubicada junto a la casa de Santos Rojo, de un solo piso.Donde hoy está el Casino había una casa;con huertas detrás. Donde hoy está Palacio de Gobierno eran las casas reales, de un solo piso. Y otras casas de los fundadores, en el sitio de los Portales., con algunas lámparas y sigue habiendo una rudimentaria fuente. Ya se está construyendo la Catedral, pero le falta la torre mayor y la cúpula. Todas las calles alrededor también están empedradas.Junto a la Catedral sigue estando la casa Santos Rojo todavía de un piso, y de lado sur hay un edificio de dos plantas. Ya desapareció el pequeño arroyo y las casas del otro lado se usan como negocios. Ya son de dos plantasA las casas reales se les agregó un segundo piso y ya cuentan con balcones, pero aún siguen siendo muy sencillas. También las casas del lado norte de la Plaza, pero la de Santos Rojo ya es de dos plantas y muy elegante, junto a la cual había el único negocio autorizado para vender tabaco.durante la intervención, ya contaban con una plaza con algunos árboles y una fuente más elaborada, que el arquitecto Alejandro recreó basada en una maqueta de Juan Oyervides.La Catedral sigue inconclusa y sin la torre. Aún no hay casino, sino una casona de un solo piso. Las casas al sur de la plaza ya son casi iguales a las actuales y son los últimos años de las todavía casas reales, antes de convertirse en el edificio que será el Palacio de Gobierno.que originalmente no eran de cantera, pero sí muy parecidos a los actuales. El arquitecto los recreó basado en daguerrotipos de la época, que conserva el Archivo Municipal.Como si estuviera volando un dron, Alejandro Romero muestra desde lo alto un gran manto verde formado por las copas de los árboles, que casi cubre por completo la Plaza, que se ha convertidoImpresiona que la Catedral está pintada de color rojo, tanto su fachada como la cúpula, según lo dicen las crónicas de la época. Aun no tiene torre y el atrio cuenta con barda perimetral, de dos pisos, al que le instalan balcones, con techo de toldo en las ventanas. Para esta recreación Alejandro se basó en fotografías de esos edificios, con una calle frente a Palacio y otra junto a Portales.Por eso junto a la Catedral, que ya está terminada, instalaron una gasolinera a donde llegan a surtir los pocos saltillenses con auto propio. La Casa de Santos Rojo ya volvió a ser de un solo piso.