Recuerda Daniel Sosa su infancia

Monterrey, NL.- En estos días de pandemia Daniel Sosa anda muy melancólico.

El estandupero tiene muy presente que no es lo mismo cómo se divertía él cuando era niño y cómo pasan el tiempo los chicos de hoy.



En su deseo de rescatar las memorias de su infancia, Daniel creó su espectáculo Ya No Es lo Mismo, el show que estrenó el año pasado y cuya última función la ofreció los primeros días de marzo en Puebla.



Aunque todavía tenía pendientes cerca de 30 fechas en México, Estados Unidos y Sudamérica, que tuvo que cancelar por la pandemia del coronavirus, el comediante decidió compartirlo de manera gratuita por YouTube, Apple Music y Spotify desde el 8 de mayo.



“Ya No Es lo Mismo es un show la neta muy melancólico, en él hablo de vivencias que tuve de morrillo. Hasta diría que es la segunda parte de mi show Maleducado (de Netflix) porque como que estaba yo dando el último vistazo a mi pasado”, comparte.



En este show, sin juzgar nadie, Daniel hace una comparación entre los niños de su generación y la actual.



Aquí revela incluso el bullying que sufrió de chiquillo y cómo su papá le enseñó a lidiar con eso.



“Es un show muy melancólico porque habla de mis recuerdos”.







Destacó que la cuarentena por el Covid-19 ha golpeado fuertemente la industria del entretenimiento y será lo último en reactivarse cuando pase todo.

“A los cantantes, actores y compañeros comediantes nos pegó muy fuerte la pandemia, pero justo por eso el especial lo sacamos en plataformas gratis”.

Adelantó que ya tiene listo su nuevo espectáculo para hacer reír, aunque no sabe cuándo lo estrenará.



“Este nuevo show es un poco una migración del tipo de humor y temas que hablo, por eso tengo una melancolía con Ya No Es lo Mismo porque es como una despedida a este tipo de shows introspectivos, una mirada a mi infancia. El show que viene va a ser más de mí ahora, de las cosas que estamos pasando ahorita”.



Durante el encierro, Daniel se puso creativo y creó el programa Desde Casa, un late night que comparte por su canal de YouTube y la serie En Cuarentena.



Además de presentar un monólogo, el estandupero incluye entrevistas con figuras como la actriz Ana de la Reguera y Camila Fernández, la hija de “El Potrillo”.



