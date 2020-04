Recuerda el histórico Marcelo Juárez sus hazañas con los Saraperos

Escuchar Nota

¿Cómo va tu salud?, le preguntamos a Marcelo, a lo que nos dice : “Ahí la llevamos, me dio un infarto el 23 de marzo del año pasado, pero Gracias a los Médicos del ISSSTE que hicieron un gran trabajo y que me atendieron muy bien , ahí vamos, y hay momentos todavía muy difíciles, porque uno esta acostumbrado a salir, a moverse, y de repente estar encerrado, no es fácil”, comenta.

En ese aspecto, Marcelo reconoce “no siempre fui un ejemplo, porque mentiría, tuve mis altibajos, y recuerdo que una Gregorio Luque cuando era el manager, una vez me dijo, si sigues con tu desorden, porque se nota en tu rendimiento en el campo, te voy a mandar al ‘Cementerio de los Elefantes’, así le decían a Poza Rica, así me lo advirtió, y cumplió, y me envió al peor equipo que tenía la liga”.

Un año después de enfrentar y superar un infarto, donavanza de manera importante en su recuperación, para estar listo para la celebración de los primeros, vuelvo a vivir esos momentos, muy agradables recuerdos, alegrías y sinsabores”, comentó el ganador del Guante de Plata en 1974, jardinero inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.y me fui a la Liga del Norte, a jugar con Sabinas en la Liga del Norte, hasta allá fueron don Gustavo Lara y Tomás Herrera, a invitarme a que viniera a jugar con Saraperos, pero don David Yutani, me pidió que no dejara a su equipo, y me quedé a terminar la temporada”.“Cuando acabó la temporada me hablóvoy a mandar un camión de mudanzas, me dices en qué colonia quieres vivir, vienes y escoges una casa, y nosotros te pagamos la renta, y además mientras que empieza la temporada, vas a trabajar en Vitromex”, relata Marcelo.Marcelo Juárez, que en aquellos años cubría la pradera central, Domingo Cruz en el izquierdo y Rommel Canadá en el derecho, formando parte de una novena que brindó grandísimas satisfacciones al equipo de casa.y son muy grandes recuerdos, porque el beisbol es mi vida, es más, todavía me sueño mucho jugando beisbol, anoche hice una atrapada”.pero en el primer juego de la temporada cometió un error, y creyó que se le escaparía dicho galardón, “y un día que jugaba en Hermosillo bajé del Hotel Beltrán, y voy viendo en los periódicos Lupe Salinas, Benjamín Cerda y Marcelo Juárez, son Guante de Plata, y de inmediato subí para hablarle a mi señora y decirle, te cumplí”.Cuestionado sobre la forma mediante la cual alcanzó el éxito de llegar a ser uno de los mejores jardineros centrales no solo en los 50 años de Saraperos, sino de todos los tiempos en la, Marcelo comenta : “tienes que ser trabajar mucho, ser constante y tener mucha disciplina”.: “Vamos a apoyar con todo al equipo, ya el año pasado nos brindaron una gran temporada, y estoy seguro que este 2020 va a ser mejor, pero hay que estar ahí siempre apoyando”., dijo Marcelo Juarez Moreno, el llamado ‘Willie Mays Mexicano’, el pelotero mexicano, orgullosamente coahuilense, nacido en Rio Bravo, cuyo nombre le fue impuesto a una liga en Chicago, otra de sus mas grandes satisfacciones.