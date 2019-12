Recuerda Gloria Trevi cuando arzobispo llamó ‘prostituta francesa’

Ciudad de México.- En la emisión del programa ‘Hoy’, de Televisa, los conductores festejaron los 50 años del programa musical ‘Siempre en Domingo’, y una de las invitadas para compartir recuerdos de esa época fue la cantante Gloria Trevi, quien recordó cuando un arzobispo la llamó ‘prostituta francesa’ luego de su presentación.



La famosa cantante platicó con otro grande, Raphael, a quien la intérprete le contó una anécdota que vivió en su debut en este programa dominical, un arzobispo le puso un calificativo despectivo luego de que interpretó ‘Dr. psiquiatra’.











Gloria Trevi le contó a Raphael que salió eufórica al escenario, se tiró al piso, hizo piruetas y movimientos bruscos pensando que no se le veía nada.



Yo iba como una fiera… la canción estaba pegando tanto, de repente yo me apasiono, me tiro al piso, levanto las piernas, pero yo bien tranquila porque desde mi cabeza no se me veía nada, pero resulta que el señor Emilio Azcárraga, ‘el tigre’, estaba viendo el programa... estaba con un señor de la iglesia, parece que con un arzobispo, le estaba diciendo: este es el programa familiar por excelencia", recordó.



La cantante platicó que cuando Azcárraga Milmo le contaba al Arzobispo sobre el programa, ella salió a escena ‘con los pelos súper parados’, hecha una fiera, lo que le valió un comentario denigrante por parte del representante de la Iglesia.



Pero esa muchacha parece una prostituta francesa’, pero por lo menos francesa”, dijo cantante entre risas.



Entre risas, Gloria Trevi agregó que Raúl Velasco volvió a llamarla para participar en ‘Siempre en Domingo’, pero ya no se le veían los calzones.