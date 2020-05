Recuerda hazañas en Grandes Ligas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un atentado que unió a una ciudad en busca de la gloria, la bomba que estalló en la Maratón de Boston fue el aliciente de los Medias Rojas para coronarse campeones de la Serie Mundial 2013, equipo donde militaba el venezolano Félix Doubront, quien es de los pocos peloteros de los Saraperos de Saltillo que presume un anillo del Clásico de Otoño.



Recuerdo de campeón



Confinado en su hogar por la pandemia, el diestro vinotinto vive del recuerdo de un año anecdótico para su carrera, donde tuvo marca de 11-6 en 29 apariciones sobre la loma bostoniana, siempre motivado por la mística que surgió desde los entrenamientos de primavera, donde sin jugar, brindaron por el título de las Grandes Ligas que obtendrían meses más tarde.



“Desde que nosotros llegamos al spring training, nos juntábamos en las carnes asadas, las barbacoas, y una anécdota fue que David Ortíz hizo un brindis porque en ese año íbamos ser campeones de la Serie Mundial, había diferentes tipos de personas que ayudaron a que eso se diera, nosotros ya estábamos celebrando el triunfo completo”, relató.



Tragedia los une



El atentado del 15 de abril del 2013 en la Maratón de Boston, donde murieron tres personas y 282 resultaron heridas, unificó al clubhouse de los Medias Rojas, quienes motivados encararon la temporada y lograron acceder al Clásico de Otoño ante los Cardenales de San Luis, Doubront y sus compañeros querían darle una alegría a la ciudad, asolada por el miedo.



“Vino la bomba en la Maratón en Boston y eso fue una motivación más grande para darle esa satisfacción a los fans y la ciudad, todo Boston estaba muy triste y confiaba en nosotros para unirlos de nuevo, el beisbol tenía esa oportunidad de unir a la fanaticada”.



Fue el 27 de octubre en el Busch Stadium, cuando Félix Doubront recibió su segunda oportunidad en la Serie Mundial, misma que no desaprovechó al quedarse con la victoria en labor de 2.2 entradas, ponchando a Matt Carpenter, Matt Holliday y Matt Adams, además de dominar a Yadier Molina, Carlos Beltrán y Jon Jay.

“Yo venía a batear y el mánager (John Farrel) me quería sacar y me molesté, todos los muchachos le dijeron estás loco ¿cómo lo vas a sacar?, me dio más motivación, sin decirle nada agarré un bate y un casco y le dije que me dejara tranquilo, yo quería aportar para volver a Boston”, comentó.



Consuman título



Fue el 30 de octubre cuando los Medias Rojas, con una gran salida de John Lackey, sentenciaron el título tras victoria de 6-1, un momento que quedó sembrado en la memoria del abridor sarapero, quien pese a la algarabía que se desató en el Fenway Park, lo único que pasaba por su cabeza era subir a la loma y saltar en son de triunfo.



“Ese era el juego, al principio empezó un poco cerrado y me dijeron a mi que cualquier cosa que pasara yo iba a lanzar, yo estaba preparado para ir y competir. Cuando cayó el último out, me entró la felicidad, me puse a ver a los fanáticos, sentí la alegría que tenían y recordé los momentos bonitos que pasaron ese año”, concretó.



Un gran orgullo



Colocar el trofeo en la línea de meta de la Maratón de Boston, visitar a Barack Obama en la Casa Blanca y ver la marea roja en las principales calles de la capital de Massachussets, fueron las estampas posteriores que hoy recuerda Félix Doubront, y de las cuales vive cada vez que se para a lanzar para los Saraperos de Saltillo.