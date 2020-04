Recuerda Maura Monti a la Mujer Murciélago

Escuchar Nota

Ciudad de México.- >Guillermo del Toro mencionó alguna vez que entre las cintas mexicanas fantásticas, La Mujer Murciélago (1968) figuraba entre sus favoritas.



Esta increíble historia de bajo presupuesto, con una heroína enmascarada que tiraba golpes de judo y enfrentaba a criminales e incluso a una aberración anfibia casi copiada de El Monstruo de la Laguna Negra, pudo ser la tumba de su protagonista, Maura Monti.



Nada de eso pasó. La italiana se cotizó en el género, al grado de que, además de ser la versión femenina azteca de Batman, pero en minúsculo bikini, obtuvo otros personajes de acción.



“Cuando me ofrecieron esa película, a finales de los 60, ignoraba el peso que tendría ese cine, porque sentó un precedente”, opina Monti, quien le dio vida a una luchadora sexy que, con los años, se volvió personaje de culto.



Ahora, más de 50 años después, reaparece el concepto con el sello DC, modernizado y con efectos más sofisticados que los que ofrecía el cine tan básico de aquel entonces.



Se trata de la serie Batwoman, con Ruby Rose a la cabeza, que presenta toda la parafernalia de la televisión estadunidense.







“No puedo creer que marcáramos una época con este personaje y que luego fueran a surgir más heroínas así, pues ni yo misma creía que fuera a ser tan impactante para ese entonces (los años 60), claro está”, agrega Monti.



Esta voluptuosa justiciera era una millonaria que usaba su dinero para su lucha contra el mal, llegó hasta las salas de Estados Unidos donde se proyectó con el título The Batwoman, el mismo que ahora presenta el canal HBO como su nueva gran apuesta.



“Me abrió puertas en otros mercados, fue maravilloso compartir con grandes compañeros de la pantalla y a su lado ser yo la heroína central”, dice.



También reconoce la labor de Armando Silvestre y Héctor Godoy, quienes, en su papel de detectives, la ayudan a vencer a un médico loco (Cañedo), que ingenia una criatura maligna llamada Piscis con la ayuda de su asistente (Jorge Mondragón), otro perturbado mental, y un secuestrador (Silva).



“Evidentemente, en algunas escenas se nota que una luchadora es la que me dobla, pero en los acercamientos de cámara en la calle yo tenía que dar los golpes de karate”, finalizó.