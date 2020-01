Recuerda Méndez su gran escándalo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hace 32 años el darle vida a la protagonista de la telenovela El Extraño Retorno de Diana Salazar, significó mucho para Lucía Méndez: ser pionera en la caracterización y en el uso de efectos especiales en este género, y ser relacionada con un grupo criminal, algo que ahora le da risa, pero en 1988 le causó gran problema.



“Tenía tres meses de haber dado luz a mi hijo (Pedro Antonio) y yo no había salido ni a la puerta y de pronto me encuentro con titulares que decían ‘Lucía y Yuri satanizadas’. Decían que estábamos ‘rayadas’, que éramos amantes de un narcosatánico, entonces fuimos a buscar al procurador y lloramos como Magdalenas, un drama de telenovela; le insistimos hasta que nos dio una carta donde decía que no teníamos nada que ver con los narcosatánicos”.



Incluso Pedro Torres, en ese entonces su pareja, mandó a Paty Padilla (publirrelacionista de Lucía) al reclusorio de Santa Martha a hablar con Sara Aldrete (mujer relacionada con esta banda), para que le dijera si conocía a Lucía y a Yuri o no, a lo que la prisionera contestó de forma negativa y su testimonio quedó grabado en una cámara que Padilla llevaba y que dio a conocer a la prensa durante la presentación de su disco Luna Morena (1989).



“Me dieron una ovación, pero todos me habían hecho pedazos, al igual que a Yuri, de una manera terrible, lloramos mucho por eso”.



Este recuerdo lo trajo a cuenta debido al estreno de El Extraño Retorno de Diana Salazar por el canal Tlnovelas el 27 de enero, de 13:40 y 23:05 horas de lunes a viernes y los domingos en maratón a partir de las 16:00 horas.



Lucía explicó que fueron meses de negociación con Mario Cruz, el creador de la historia, debido a que Carlos Olmos y Margarita Villaseñor (adaptadores) fallecieron.



“Fue una lucha titánica para poder corresponder a lo que la gente pedía, ver esta novela”, dijo la intérprete.



“Siento una gran emoción de volver a ver una gran telenovela”, expresó.