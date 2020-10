Recuerda Señor Bones a aquellos que partieron

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila / Gustavo Ochoa. La agrupación norteña Señor Bones celebra la memoria de aquellos que ya no están con Extraño, su primer sencillo, con el que marcan su evolución: de tocar covers en bares locales a crear sus propias composiciones con una disquera a nivel internacional.



Extraño es una composición personal que trata temas delicados que acongojan a los miembros del grupo, como la muerte, el olvido y la incertidumbre, especialmente durante los estragos de la actual pandemia por Covid-19.



“Se vienen cosas demasiado importantes, no nos pierdan la huella”, advirtió Beto Mendoza, primera voz del grupo durante una rueda de prensa el pasado viernes, “créanme que no somos un grupo más. Hay mucho potencial, mucha calidad”, pues apuesta por frescura a su género grupero al colaborar con Groove House Records.



El grupo, conformado por Carlos González (acordeón), Oscar García (bajo sexto y animador), Carlos González (batería), Eddy Reyes (bajo y segunda voz) y Mendoza, mostró al público el video del nuevo sencillo en la cantina de Il Mercato Gentiloni, lugar donde comenzaron a presentarse.



Además Señor Bones declaró que está abierto a cualquier prospecto de colaboración, ya sean ídolos de su niñez o músicos contemporáneos. “Nos agrada todo estilo de música y no estamos negados a hacerlo con nadie en especial, al contrario, para nosotros va a ser algo muy fortuito que nos dejen compartir la música con ellos”.