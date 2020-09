Recuerda Vanessa Springora amorío con Gabriel Matzneff

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando tenía tan solo 13 años, Vanessa Springora (París, 1972) conoció en una cena al prestigioso escritor Gabriel Matzneff, quien la cortejó y mantuvo con ella una relación, a pesar de ser 36 años mayor.



Cegada por lo que aún ahora califica como un enamoramiento genuino, la hoy escritora, editora y cineasta se entregó en cuerpo y alma a aquel hombre defensor de la pedofilia y cuyos encuentros con menores de edad nutrieron durante años su producción literaria.



Una relación de dos años absolutamente consentida por Springora, quien 35 años después narra los pormenores en El Consentimiento, libro que plantea una reflexión sobre la complejidad de su responsabilidad en este affaire –a merced del prestigio y carisma tras los que se ocultaba su depredador–, y que ha conmocionado a la sociedad francesa al darse cuenta de que el Estado y la élite intelectual han protegido por décadas a un pedófilo confeso en su obra.



El impacto de la publicación, recién traducida al español y que llegará a los estantes mexicanos en octubre, causó incluso que la editorial Gallimard retirara de circulación la obra del escritor de 83 años.



Hecho con el que Springora se dice no del todo de acuerdo, no sólo por estar en contra de la censura, sino porque su libro opera de alguna manera en función de lo que ha escrito el propio Matzneff.



“Es una historia literaria frente a la obra de Gabriel Matzneff, un contrapunto que permite relatar la historia que este autor ha escrito durante muchos años a lo largo de todos sus libros desde el punto de vista de todas aquellas jóvenes que se encontraron atrapadas en sus libros”, detalló la autora parisina este lunes en conferencia virtual.



Se trata, dijo, de un libro que ha escrito para sí misma, muy personal y que ha llevado en su interior 30 años, pero que sólo ha podido ver la luz una vez que, como madre, se proyectó en su hijo adolescente.



“De repente me di cuenta de que lo que yo percibía como adulto a los 14 años no era real, porque yo no era adulta, y entonces fue cuando me di cuenta de lo fácil que le es a un adulto o a cualquier figura de autoridad seducir a un menor, seducir a un adolescente, ya sea un escritor, un artista”, estimó la autora, en cuya obra no se reconoce del todo como una víctima, pero tampoco como alguien que estuviera en condiciones de otorgar pleno y razonado consentimiento.



“Yo era una presa fácil en aquel entonces para alguien que tenía todos esos atributos”.



Aunado a esto, ver a Matzneff ser reconocido en 2013 con el Premio Renaudot, el más importante de las letras francesas, dejó a Springora "totalmente alucinada": ¿Cómo era posible que nadie cuestionara la veracidad de aquellos pasajes de encuentros con menores plasmados en toda su obra, y que se recompensara la pedofilia?



Y es que la permisividad que ha encontrado la pedofilia en Francia es un caso complejo. Matzneff mismo impulsó en la década de los 70 un manifiesto a favor de la despenalización de las relaciones sexuales con menores, que firmaron, entre otros, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre y Roland Barthes.



Aquel lema del mayo del 68 “Prohibido prohibir” y su ánimo libertario parecía haber mantenido subyugada a toda la sociedad francesa, obnubilada por el talento y la celebridad, y en la que la figura del autor e intelectual gozaba de mucho estatus, al grado de casi ser figuras intocables y por encima de la ley.