Recuerdan a la gran señora

A seis años y medio de su partida, Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera, sigue aún muy presente para sus seguidores y, por supuesto, para sus familiares, sobre todo hoy, 2 de julio, en que cumpliría 50 años.Una ocasión como esta ameritaba algo muy especial y por ello la familia Rivera decidió hoy lanzar un tema inédito (cuyo nombre sería dado a conocer hoy mismo), el cual junto con otros 10, formará parte de una nueva producción discográfica.La salida del tema fue anunciado hace un par de semanas en la casa de los Rivera, en Long Beach, California, y fue Juan Rivera, hermano de la malograda cantante, quien halló el material inédito, en un disco duro mientras buscaba material para una grabación.“Todas son canciones inéditas y lanzaremos tres o cuatro sencillos primero antes del álbum para prolonga la carrera de mi hermana”, dijo Juan en declaraciones que recogió la agencia EFE.Asimismo, los Rivera lanzarán también al mercado una línea de maquillaje, junto a Be Bella Cosmetics, proyecto que Jenni tenía encaminado y al que dan continuidad Rosie, Jacquie y Jenicka López, hermana e hijas, respectivamente, de la fallecida intérprete.Se trata de una colección de seis productos que salen hoy a la venta, y los cuales son muy del estilo de Jenni y tienen nombres de frases icónicas que recuerdan a Jenni como Unforgettable Baby, Queen y Diva.Días atrás trascendió que será rodada una biopic de la cantante cuyo guion está cargo de Kate Lanier, autora del libreto de What’s Love Got to Do with It (1993) biopic sobre la cantante Tina Turner.Por último, en este mismo terreno los Rivera confirmaron que el productor musical Emilio Estefan prepara un documental sobre los últimos días Jenni, el cual estaría listo para finales de este año.La Diva de la Banda falleció el 8 de diciembre de 2012, cuando tras presentarse en la Arena Monterrey, el avión en el que viajaba hacia Toluca, se desplomó en un área montañosa luego de 10 minutos del despegue. Con ella fallecieron Arturo Rivera, Jacob Yebale, Jorge Sánchez y Mario Macías, así como los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres.LA LLORA ‘CHIQUIS’En un momento tan importante como lo es el matrimonio la figura materna es esencial por ello, el pasado sábado, Chiquis Rivera “trajo” a su madre a su boda, a través de lo que Jenni más amó: la música. A pesar del gran zafarrancho ocurrido entre el equipo de seguridad y miembros de la prensa, un momento que se quedará para la posteridad del enlace entre la hija mayor de La Diva de la Banda y el Lorenzo Méndez, exvocalista de la Original Banda El Limón, es cuando Chiquis entonó el tema Ya lo Sé, conmoviéndose hasta el llanto al recordar a su fallecida madre.Asimismo, la pareja “tuvo” a Jenni con ellos a través de una gran fotografía a la que le colocaron un ramo de rosas blancas.