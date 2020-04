Recuerdan a Vega-Gil a un año de su muerte

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El grupo Botellita de Jerez, recuerda al bajista Armando Vega-Gil, quien falleció hace un año, luego de ser señalado por un presunto abuso sexual; además, familia y seguidores dejan muestras de cariño en una de sus redes sociales.



Los “botellos” compartieron un enlace para que los seguidores vean el filme Naco es Chido, dirigida por Sergio Arau, en 2009, a manera de homenaje al bajista fallecido a los 64 años, así como también el aniversario de Botellita de Jerez.



“Para recordar la vida y obra de Armando Vega-Gil, Cucurrucucú, y el aniversario de Botellita de Jerez. ¡Para todos los guacafans! Todo abril pueden ver gratis: Naco es Chido”, escribieron en sus redes sociales.







Por su parte, Arau, le escribió un breve mensaje: “Armando, amigo, hermano tu ausencia me duele, me pesa, nos pesa y está presente”. Asimismo, algunos fans le han dado muestras de cariño con mensajes y fotos en Facebook.



La periodista Beatriz Rivas, dio voz a uno de los poemas del libro Vagamundo: “La muerte reta en jirones de viento, va y detiene al espíritu insomne, desgarra los refugios del cuerpo, lo azota en la nada, el viento es una fosa abierta, caigo… la palabra no encuentra su hora, es de agua inerte, se escapa y cuece al son de este horno de en piedra y aire…”.



Vega-Gil negó las acusaciones en su contra, que se dieron en del movimiento #MeToo. Ante la avalancha mediática del caso, el cantante decidió terminar con su vida. Su último mensaje decía: “No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal”, acompañado de una carta de despedida donde negaba la acusación.